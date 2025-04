Kdy ještě škádlení a kdy už problém? V ostravských školách se učí rozpoznat šikanu

Kde hledat pomoc v případě potíží Linka bezpečí - 116 111 (nonstop a zdarma), pomoc@linkabezpeci.cz

Centrum LOCIKA - poradna@detstvibeznasili.cz, chat na www.detstvibeznasili.cz

Dětské krizové centrum - 777 715 215 (nonstop), problem@ditekrize.cz

Modrá linka - 608 902 410 (nonstop), help@modralinka.cz

Linka pomoci - 475 603 390 (nonstop) Právní důsledky násilného chování a vyhrožování

Vyhrožování násilím, včetně výhrůžek na sociálních sítích, je trestným činem. Může se jednat o nebezpečné vyhrožování, šíření poplašné zprávy nebo násilí proti skupině obyvatel a jednotlivci. Pro pachatele ve věku 15-18 let řeší tyto činy specializované soudy pro mladistvé. Pachatelům hrozí dohled probačního úředníka, zákaz návštěv určitých míst, zákaz kontaktu s určitými osobami, ochranná výchova nebo v závažných případech i trest odnětí svobody. Soud může také nařídit zabrání věcí použitých ke spáchání činu, například mobilního telefonu nebo počítače. U dětí mladších 15 let se případy řeší ve spolupráci s rodiči a orgány sociálně-právní ochrany dětí. Mohou být uložena výchovná a ochranná opatření včetně dohledu probačního úředníka, umístění do specializovaného zařízení nebo nařízení ochranného léčení. Zdroj: ministerstvo vnitra