Šikmý kostel u Karviné mění barvu. Šedý eternit střídá oranžová bobrovka

Josef Gabzdyl
  5:52aktualizováno  5:52
Pro mnohé to bude velký nezvyk. Kostel sv. Petra z Alkantary v Karviné, známější pod neoficiálním názvem šikmý kostel, prochází obnovou, přičemž jeho střecha radikálně mění barvu. Eternit, který dával svatostánku známému z knižní trilogie spisovatelky Karin Lednické šedivý odstín, totiž střídají oranžové pálené tašky, takzvané bobrovky.
Pokrývači pracují na střeše kostela sv. Petra z Alkantary v Karviné, známějšího...

Pokrývači pracují na střeše kostela sv. Petra z Alkantary v Karviné, známějšího je pod názvem šikmý kostel. (7. května 2026) | foto: Josef Gabzdyl, iDNES.cz

Pokrývači pracují na střeše kostela sv. Petra z Alkantary v Karviné, známějšího...
Pokrývači pracují na střeše kostela sv. Petra z Alkantary v Karviné, známějšího...
Pokrývači pracují na střeše kostela sv. Petra z Alkantary v Karviné, známějšího...
Kostel sv. Petra z Alkantary, neboli šikmý kostel, nyní obepíná lešení. (2....
16 fotografií

Bezazbestový eternit byl na kostele od rozsáhlé rekonstrukce v 90. letech, který ho zachránil před zánikem. Tedy déle než třicet let. A už se začínal rozpadat.

„Bobrovka má mnohem delší trvanlivost než eternit,“ konstatoval Václav Kotásek, vedoucí stavebního odboru Biskupství ostravsko-opavského. Diecéze nyní počítá s trvanlivostí krytiny zhruba 80 let.

Objevily se také obavy, jestli těžší bobrovky nezatíží kostel až přespříliš, aby se snad dokonce nezačal ještě více naklánět. „Záležitost přitížení jsme řešili s projektanty akce. Nová těžší krytina nemůže mít na naklonění kostela a podobně vliv, přitížení nebude dosahovat ani 0,5 procenta celkové tíhy stavby, vysvětlil Kotásek.

„Řešil se i krov kostela, přitížení nebude mít vliv ani na únosnost prvků krovu,“ doplnil.

Využití bobrovek dokládají i historické fotografie a kresby kostela sv. Petra z Alkantary v Karviné. (7. listopadu 2025)

Navíc se podoba kostela vrátí do doby před sto lety, kdy stál o 37 metrů výše, než poté vlivem poddolování poklesl a naklonil se. „Podařilo se najít historické fotografie, které dokládají, že tehdy byla na střeše opravdu bobrovka,“ potvrdil Kotásek.

Na střechu se vleze asi dvacet tisíc plochých tašek, hotova je už věžička a do oranžové se začala odívat pokrývačsky nejnáročnější část apsida, tedy půlkruhové zakončení střechy typické pro kostely.

Rekonstrukce se však týká také fasády, mění se omítky, vyspravují i další nedostatky. Poté se pracovníci z frýdecko-místecké firmy přesunou k opravám sousední hrobky.

Šikmější než věž v Pise

Práce skončí ve druhé polovině roku, to však nebrání bohoslužbám v češtině a polštině střídající se obtýden. A pro další návštěvníky je památka od května otevřená vždy o víkendech.

Rekonstrukce přijde na zhruba sedm milionů korun. Takřka šest milionů pokryje evropská dotace, zbytek uhradí farnost z vlastních prostředků.

Kostel zasvěcený Petru z Alkantary, což byl španělský františkánský mnich ze 16. století, byl postaven v roce 1736. Jde o tuzemskou nejšikmější stavbu, nakloněná je více než slavná věž v italské Pise. Titul nejšikmější věže však patří kostelu v Ústí nad Labem.

Svatostánek je jedním z mála artefaktů připomínajících zánik dvacetitisícové původní Karviné vlivem těžby černého uhlí.

Šikmý kostel stojí v karvinské části Doly, hned u silnice mezi Karvinou a Orlovou.

Šikmý kostel stojí v karvinské části Doly, hned u silnice mezi Karvinou a Orlovou.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Pavel se s Babišem neshodl. Prezident trvá na účasti na summitu NATO, hrozí žalobou

Prezident Petr Pavel přijal na Hradě premiéra Andreje Babiše (8. května 2026)

Jednání prezidenta Petra Pavla s premiérem a předsedou ANO Andrejem Babišem o zastoupení Česka na summitu Severoatlantické aliance v červenci v Ankaře skončilo bez dohody obou politiků. „Musím říci,...

O kolik lze překročit rychlost za volantem v roce 2026? Tabulka tolerancí a pokut pro řidiče

Upozornění na měření rychlosti v ulici A. Dvořáka nechybí, avšak řidiči...

Při rozhodování o postihu za překročení limitu přihlížejí policisté zejména k naměřené rychlosti. Řešit jej mohou pouhou domluvou i mnohatisícovými částkami. V krajním případě hrozí i zákaz řízení až...

Blíží se další výluka, metro C tři dny nepojede. Jak se dostat z Kobylis na Pankrác?

Stanice metra Budějovická

Kdo si na prodloužený květnový víkend naplánoval rychlou cestu přes centrum metrem, bude muset počítat s komplikacemi. Linka C se na tři dny výrazně omezí. Mezi stanicemi Kobylisy a Pražského...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Skrytý ráj kousek za Prahou. „Tajná“ zahrada přetéká květy a lidé o ní skoro nevědí

Arboretum Všenory je méně známou alternativou k velkým zahradám typu Průhonice....

Lepší než Průhonice? Voňavými kvítky čerstvě obdařené lýkovce, koberce plaménků, ale i nespočet narcisů, tulipánů, čemeřic i fialových vřesovců. To jsou jen některá z mnoha právě rozkvétajících...

Levnější doprava pro lidi nad 70 let? Další pražská radnice spustila Senior taxi

ilustrační snímek

Od začátku května mohou senioři z Praha 14 využívat novou službu Senior taxi. Lidé nad 70 let zaplatí za jednu jízdu po městské části jen 50 korun a ročně mohou absolvovat až 50 jízd. Radnice si od...

Dopravní peklo? Desetitisíce aut v jednom pruhu. Důležitá východopražská tepna potřebuje opravu

Kolony na zúžené D1 při začátku rozšiřování na šest pruhů (194. až 196....

Měsíc a půl by měla být uzavřena Kbelská ulice. Přesně tříkilometrový úsek mezi Novopackou a Cínoveckou. Oprava je nutná, Kbelskou denně projede velké množství kamionů. Od kdy bude klíčový úsek...

12. května 2026  7:50

Ústecký spolek provozuje útulek pro kočky bez registrace, vadí úřadům

Ilustrační snímek

V Ústí nad Labem se v posledních měsících vyostřuje spor mezi úřady a dobrovolnickým spolkem Felisicat, který se stará o opuštěné kočky a snaží se zamezit jejich nekontrolovatelnému množení. Jádrem...

12. května 2026  7:12,  aktualizováno  7:12

Sportovní organizace z Pardubic podepsaly prohlášení o spolupráci. Hokej chybí

Memorandum stvrdili i Daniel Tamchyna za FK Pardubice (vpravo) a Ondřej Joska...

Více sladit a provázat vlastní aktivity, podporovat v Pardubicích sport jako takový a propagovat zdravý životní styl napříč generacemi. To je v kostce obsahem memoranda o spolupráci, jež v...

12. května 2026  7:02,  aktualizováno  8:02

Pražští strážníci mají připraveno přes 8 milionů korun na kalhoty. Hledá se firma, která je dodá

V létě se strážníci nemusí potit v dlouhém rukávu. Kolegové z autohlídky ve...

Rada hlavního města odsouhlasila nákup černých celoročních služebních pracovních kalhot pro potřeby strážníků na čtyři roky. V plánu je uzavření rámcové dohody do vyčerpání finančního limitu 8 400...

11. května 2026  19:33,  aktualizováno  12. 5.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Děti v bytě nad sebou neuslyšíte. Developer o luxusu v Brně i náročné klientele

Developer Martin Šinogl pod značkou Infinity Estate připravuje v Brně prémiový...

Vysoké ambice si klade u vznikajícího bytového domu Nová Myslivna brněnský developer Martin Šinogl. Uprostřed lesů nad Pisárkami buduje prémiové bydlení s až 170 apartmány a byty, jejichž cena začíná...

12. května 2026  6:22,  aktualizováno  6:22

Dálnice propojí Jesenicko s Prahou i Ukrajinou. Hotová má být do osmi let

Prezidenti Polska a Litvy Karol Nawrocki a Gitanas Nauséda otevřeli...

Autem z Javorníku do Prahy? Každý řidič zvolí cestu přes Polsko. Spojení Jesenicka s východními Čechami by mohlo ještě urychlit dálniční spojení, o kterém se nyní začíná mluvit u našich severních...

12. května 2026  6:02,  aktualizováno  6:02

Šikmý kostel u Karviné mění barvu. Šedý eternit střídá oranžová bobrovka

Pokrývači pracují na střeše kostela sv. Petra z Alkantary v Karviné, známějšího...

Pro mnohé to bude velký nezvyk. Kostel sv. Petra z Alkantary v Karviné, známější pod neoficiálním názvem šikmý kostel, prochází obnovou, přičemž jeho střecha radikálně mění barvu. Eternit, který...

12. května 2026  5:52,  aktualizováno  5:52

Slevy až 50 procent z radnice. Corrency v Praze láká seniory, kritici ale varují před křivením trhu

Corrency je systém na podporu lokální ekonomiky. Radnicím umožňuje nastavit...

Projekt Corrency by měl mít ideálně zcela jednoduchý cíl: „donutit“ místní obyvatele nakupovat u lokálních živnostníků a podpořit tak drobné podnikání v dané městské části. V praxi funguje jako...

12. května 2026  4:59

V Brně začne Divadelní svět, potrvá do 24. května, nabídne 90 akcí

ilustrační snímek

Vystoupením nizozemského tanečního souboru Nederlands Dans Theater 2 dnes začne mezinárodní festival Divadelní svět Brno. Na vyprodané představení v Janáčkově...

12. května 2026,  aktualizováno 

Hasiči na jihu Moravy čerpali vodu ze sklepů, blesk zasáhl vlak

HasiÄŤi na jihu Moravy ÄŤerpali vodu ze sklepĹŻ, blesk zasĂˇhl vlak

Vodu ve sklepech, popadané stromy na silnicích i vlak zasažený bleskem dnes museli řešit hasiči v Jihomoravském kraji. Kvůli bouřkám zasahovali zejména na...

11. května 2026  22:13

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Na Vysočině měli zatím hasiči kvůli bouřkám nejvíc práce na Žďársku a Jihlavsku

ilustrační snímek

Na Vysočině měli hasiči od dnešního odpoledne kvůli počasí s bouřkami čtyři desítky výjezdů. Nejvíc událostí měli hlášených na Žďársku, druhý nejvyšší počet na...

11. května 2026  21:18,  aktualizováno  21:18

iDNES: Tři vězni v Plzni vypili dezinfekci, skončili v nemocnici

ilustrační snímek

Tři vězni z plzeňské věznice na konci minulého zřejmě pozřeli dezinfekci. Dostali se do přímého ohrožení života a ve vážném stavu byli převezeni do nemocnice....

11. května 2026  21:15,  aktualizováno  21:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.