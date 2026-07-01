Šikmý kostel v Karviné zase září historickými barvami, oprava stála sedm mil. Kč

Obnova střechy a fasády kostela svatého Petra z Alkantary v Karviné-Dolech, známého jako šikmý kostel, skončila. Práce vyšly na sedm milionů korun, z toho 5,9 milionu korun pokryla dotace z evropského programu Spravedlivá transformace. Zbytek zaplatila farnost Karviná-Doly především z výnosů ze vstupného na komentované prohlídky. O ukončení prací informoval ČTK mluvčí ostravsko-opavského biskupství Ondřej Elbel. Památku nyní zdobí původní historické barvy, tedy šedá, bílá a červená. Chrám patří k nejvyhledávanějším kostelům v Moravskoslezském kraji.
Stavební firma z kostela začátkem dubna odstranila původní eternitovou krytinu z 90. let, která už překročila svou životnost. Nahradila ji pálená střešní taška typu bobrovka. "Kostelu se tak vrátila historická barevná kombinace šedo-bílé fasády a červené střechy, doložená archivními fotografiemi a pohlednicemi," vysvětlil.
Součástí stavebních prací byla také obnova fasády, kterou dlouhodobě poškozuje naklonění stavby způsobené poddolováním, a oprava přilehlých hrobek. "Kromě nové střešní krytiny jsme obnovili také fasádu kostela, která kvůli nachýlení trpí," uvedl vedoucí stavebního odboru Biskupství ostravsko-opavského Václav Kotásek.
Kostel zůstal celou dobu oprav přístupný a pokračovaly v něm pravidelné bohoslužby. Podle spolku Stará Karviná chrám loni navštívilo 16.200 lidí, díky čemuž patří k nejnavštěvovanějším kostelům zapojeným do projektu Otevřené chrámy. V době letních prázdnin se komentované prohlídky konají každý pátek, sobotu a neděli od 10:00 do 18:00, sezona potrvá do konce října.
Barokní kostel svatého Petra z Alkantary byl postaven v roce 1736 na místě staršího dřevěného kostela svatého Martina, doloženého již v roce 1447. Šikmý kostel je jedním z posledních dochovaných svědků původní Karviné, která zanikla v důsledku těžby uhlí. Kvůli poddolování se stavba výrazně odklonila od svislé osy a v minulosti proto bylo nutné snést nástavbu věže. V 90. letech minulého století prošel kostel rozsáhlým statickým zajištěním, při němž byl zpevněn železobetonovým prstencem. V posledních letech jeho popularitu výrazně zvýšila románová trilogie Šikmý kostel spisovatelky Karin Lednické.