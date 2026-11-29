Na silnicích v Moravskoslezském kraji dnes silničáři doporučují řidičům zvýšenou opatrnost. Vozovky jsou mokré po chemickém ošetření nebo suché a vymrzlé. Místy se může tvořit námraza. Na některých silnicích nižších tříd je zajetá vrstva sněhu. Vyplývá to z dnešních informací Ředitelství silnic a dálnic.
Pro nákladní automobily s hmotností nad 12 tun je na Frýdecko-Místecku v Beskydech na celou zimu uzavřený zhruba pětadvacetikilometrový úsek silnice I/56 z Frýdlantu nad Ostravicí přes Bílou na Horní Bečvu. Silnice, která je jedním z hlavních tahů na Slovensko, vede kolem přehrady s pitnou vodou Šance. Nesmí se tam solit a kamiony mívají v kopcích problémy.
Podle předpovědi meteorologů dnes bude mrznout. Ani nejvyšší teploty se nedostanou přes nula stupňů Celsia.