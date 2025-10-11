Oprava silnice znepříjemňuje jízdu mezi Příborem a Kopřivnicí

Na velké komplikace se v nejbližších několika týdnech musí připravit řidiči jezdící po takzvaném obchvatu Příbora ve směru na Kopřivnici a Frenštát pod Radhoštěm i zpět. Kvůli opravám silnice je už čekají kolony a kyvadlová doprava.

Oprava se týká úseku silnice I/58 mezi Příborem a Kopřivnicí na Novojičínsku. (9. října 2025) | foto: Ředitelství silnic a dálnic

Ředitelství silnic a dálnic totiž zahájilo rekonstrukci obchvatu Příbora na silnici I/58. Vysoutěžená cena dosáhla 24,3 milionu korun.

„Oprava se dotkne více než tří a půl kilometru úseku, kde je podle provedené diagnostiky asfalt výrazně opotřebený, popraskaný a s dutinami,“ konstatoval Miroslav Mazal z týmu komunikace ŘSD.

Mírnou zajímavostí bude vybraný způsob opravy – silničáři přistoupili k výměně povrchu pomocí recyklace za horka přímo na místě.

Oprava se týká úseku silnice I/58 mezi Příborem a Kopřivnicí na Novojičínsku. (9. října 2025)

Díky opakovanému použití surovin, kdy se podklad silně nahřeje před okamžitou pokládkou čerstvého koberce, ušetří silničáři část nákladů. „Tato ekologická i ekonomická metoda umožňuje využít stávající materiál a zároveň položit nový asfaltový koberec,“ uvedl Mazal.

Složitější však kvůli tomu bude po dobu opravy vlastní doprava v rekonstruovaném úseku.

„Práce si vyžádají částečné uzavírky. Sestava několika strojů za sebou vyžaduje dostatek prostoru, proto proběhne frézování a příprava podkladu za kyvadlové dopravy jedním pruhem pro oba směry,“ vysvětlil zástupce ŘSD.

V další etapě oprav se podmínky pro řidiče ještě zpřísní. „Následné práce doprovodí provoz vždy pouze jedním jízdním směrem a druhý směr bude odkázán na objízdné trasy vedoucí převážně přes Příbor nebo po dálnici D48,“ doplnil Miroslav Mazal.

Dopředu se ovšem nedá přesně určit, jak přesně budou omezení probíhat.„Omezení dopravy se budou měnit podle postupu stavebních prací. Hotovo by mělo být do poloviny listopadu, ale termín se může posunout v závislosti na počasí,“ dokončil Mazal





