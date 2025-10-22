Kamiony ignorují objížďku opravované silnice u Krnova. Množí se kolize

Žaneta Motlová
  9:22aktualizováno  9:22
Desítkám kamionů, které nedodržují dopravní značení ani rychlost a kličkují obytnou zástavbou, čelí lidé na Krnovsku v souvislosti s opravou hlavního tahu mezi Krnovem a Bruntálem. Situace je tak zoufalá, že je oblast pod zvýšeným dohledem dopravní policie a chystá se i změna dopravního značení.
Fotogalerie3

Ředitelství silnic a dálnic se pustilo do oprav silnice I/45 mezi Branticemi a Krnovem. A začaly problémy. (22. října 2025) | foto: Ředitelství silnic a dálnic

Kvůli obnově povrchu se po silnici I/45 jezdí jen jednosměrně, a to z Krnova do Bruntálu, a pro protisměr platí objížďky. Ty ale řidiči nedodržují a kamiony vjíždějí i do míst, kde se ještě opravuje po povodni.

„Nárůst dopravy je opravdu výrazný. I objížďka pro osobní auta vede přes Lichnov, ale lidé, kteří to znají, to vezmou přímo přes Brantice. Do toho řidiči kamionů, kteří nerespektují značení a prostě jedou taky,“ popsala starostka Brantic Jiřina Heinischová.

V Branticích se přitom opravují po povodni chodníky a těžká technika se tam pohybuje také kvůli opravě jezu a chystanému bourání mostu. Železničáři tam navíc vyměňují koleje a opravují propustky.

Otáčející se kamion blokoval sanitku

„Do toho senioři, děti chodí do školy. Je to opravdu náročné. Mrzí mě, že i když se vědělo, že jsme po povodni, o opravě silnice I/45 jsme se dozvěděli týden předem. Mohli to s námi konzultovat,“ posteskla si starostka.

Ředitelství silnic a dálnic se pustilo do oprav silnice I/45 mezi Branticemi a Krnovem. A začaly problémy. (22. října 2025)

Fotogalerie

zobrazit 3 fotografie

Stejná situace panuje i v krnovské části Kostelec a v ulicích Chářovská a Brantická. „Obracejí se na mě lidé, že se tam motají kamiony, otáčejí se, jezdí rychle. Jde o části města s úzkými místními komunikacemi, kde mnohde nejsou ani chodníky – a jezdí tam jeden za druhým. Těžko říct, jestli si dopravního značení řidiči nevšímají, nebo to prostě úmyslně risknou,“ uvedl starosta Krnova Tomáš Hradil.

Do místní části Kostelec přitom kamiony nesmí, platí tam pro ně zákaz vjezdu.

Podle dopravního značení by řidiči aut do 12 tun měli uzavřený úsek na trase z Bruntálu do Krnova objíždět přes Lichnov. Vozidla nad 12 tun přes Opavu. Pro menší auta to však je sedmikilometrová a pro velké nákladní vozy dokonce třicetikilometrová zajížďka.

Kamionům nevadí ani to, že jim v cestě stojí takzvaný chářovský viadukt, kterým neprojedou. „Otáčejí se a hledají cestu, kudy to jde,“ popsal starosta Hradil. „Jeden kamion dokonce při otáčení kvůli chářovskému mostu blokoval sanitku, která jela k pacientovi. To už je problém,“ dodala Heinischová.

Ředitelství silnic a dálnic se pustilo do oprav silnice I/45 mezi Branticemi a Krnovem. A začaly problémy. (22. října 2025)

Zástupci obcí se obracejí na policii. Ta posílila hlídky. „Policisté územního odboru Bruntál se ve zvýšené míře věnují dohledu nad silničním provozem v úseku uzavírky silnice číslo I/45. Dohlíží nejen na jeho plynulost, ale také na dodržování zákazové značky řidiči vozidel, pro které tento zákaz platí,“ potvrdil policejní mluvčí Jan Segsulka.

Doplnil, že policistům stále chodí podněty ohledně dopravní situace v úseku od Zátoru před Brantice do Krnova. „Koordinujeme hlídkovou činnost tak, aby bylo řešení co nejefektivnější.“

Dopravní inspektorát v Bruntále zároveň zvažuje ve spolupráci se zhotovitelem stavby nové přechodné dopravní značení.

Silničáři za zhruba 34 milionů korun opravují více než tři kilometry vozovky I/45 v úseku Brantice-Krnov. „Práce skončí v prosinci,“ informoval mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

ŘSD opravuje silnici I/45 mezi Krnovem a Branticemi.

ŘSD opravuje silnici I/45 mezi Krnovem a Branticemi.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Na březích Novomlýnských nádrží se odehrál příběh, který si budou rybáři pamatovat ještě dlouho

Devátý ročník legendárního mistrovství Evropy v lovu kaprů Stairs2Hell 2025 přinesl všechno, co k tomuto závodu patří – napětí, nezdolnou vůli, dojetí i chvíle, kdy se voda stala svědkem lidských snů.

KVÍZ: Černý most, nebo Barrandov? Které sídliště vzniklo dřív?

Praha je jako živý organismus, neustále se vyvíjí a proměňuje. Právě proto se její podoba během stovek let změnila k nepoznání. Událostí, které k tomu přispěly, je nespočet – požáry, asanace,...

Nabourali formuli 1 na dálnici. Kdo to zaplatí? Odpovědi má policie i pojišťovna

Zkuste si představit jistě reálnou situaci. Na křižovatce nedobrzdíte a narazíte zezadu do auta před vámi. Jistě nepříjemné, jste jasným viníkem nehody. Případné opravy zaplatí vaše povinné ručení....

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Signal Festival 2025 rozzáří Prahu. Máme 5 tipů, co letos nevynechat na největší show světla

Prahu už brzy rozzáří třináctý ročník Signal Festivalu, největší přehlídky digitálního a kreativního umění v Česku. Od 16. do 19. října oživí město desítky světelných instalací, projekcí a...

GALERIE: Signal Festival 2025 opět rozzářil Prahu. Poradíme, co stojí za to!

Prahu ovládl již 13. ročník Signal Festivalu. Centrum metropole se na čtyři dny proměnilo v jedinečnou galerii pod širým nebem, kterou letos rozzářilo dvacet světelných instalací. Umělci z Česka i ze...

Odborníci budou na Karvinsku pomáhat mladým lidem s psychickými obtížemi

Na Karvinsku začne od ledna fungovat nová služba zaměřená na pomoc dětem a mladým lidem s psychickými obtížemi. Centrum duševního zdraví vznikne pod organizací...

22. října 2025  10:34,  aktualizováno  10:34

Dělníka při demolici na stavbě zavalila zeď. Nehodu nepřežil

K tragické nehodě v průběhu stavební demolice došlo ve středu dopoledne u Kralup nad Vltavou. Dělníka cizí národnosti zde při práci zavalila padající zeď. I přes okamžitý výjezd záchranářů se muže...

22. října 2025  12:12,  aktualizováno  12:13

Městské divadlo Zlín uvede inscenaci Hra, která se zvrtla

Městské divadlo Zlín uvede inscenaci Hra, která se zvrtla. Ochotnický spolek ze Všeminy na Zlínsku v ní zachraňuje premiéru své adaptace detektivky Vražda na...

22. října 2025  10:23,  aktualizováno  10:23

Nový trik podvodníků na vylákání peněz, zneužívají jména skutečných policistů

Podvodníci v poslední době inovovali způsob, jakým se snaží přimět své oběti k převodu peněz. V telefonním hovoru se představují jmény skutečných policistů ze Znojemska. Podvodníci je vyhledávají na...

22. října 2025  11:52,  aktualizováno  11:52

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Festival Dny severu 2025: technologické inovace i respekt k přírodě

22. října 2025  11:49

Studenec dokončil opravu sokolovny za 34 mil. Kč, v Pacově skončí práce v únoru

Studenec na Třebíčsku dokončil opravu sokolovny z roku 1930. Investoval do ní s přispěním dotace přes 34 milionů korun. Musel si ale ještě vzít úvěr, splácet...

22. října 2025  10:15,  aktualizováno  10:15

U horské služby v Jeseníkách vrcholí přípravy na zimu, dokončuje značení

Členové jesenické horské služby dokončují přípravy na zimní sezonu. V těchto dnech dodělávají údržbu strojů či opravu tyčového značení, které v zimě usnadňuje...

22. října 2025  10:02,  aktualizováno  10:02

Patnáctiletý podezřelý z vraždy skončil ve vazbě. Brutalita i motiv šokují

Olomoucký okresní soud poslal ve středu patnáctiletého mladíka podezřelého z vraždy muže v Zábřehu do vazby, shledal všechny tři vazební důvody, uvedl mluvčí soudu Karel Vašek. Podle kriminalistů...

22. října 2025  11:02,  aktualizováno  11:45

Zaplatí i škody způsobené vodou z kaktusu. Direct začíná nabízet nové pojištění majetku

22. října 2025  11:22

Spolu s Alešem Svobodou poletí do vesmíru i české zařízení na výzkum ječmene

Výzkum vědců z Univerzity Palackého v Olomouci (UP) zamíří do vesmíru. Mezi třinácti experimenty, které budou součástí připravované mise českého astronauta Aleše Svobody na Mezinárodní vesmírné...

22. října 2025  11:12,  aktualizováno  11:12

Bez cestování a hádek. Někteří moravskoslezští politici už nechtěli být poslanci

Neúčastnili se předvolební kampaně, volby už pro ně nebyly určující profesně ani politicky. Pět z celkově dvaadvaceti moravskoslezských poslanců už nekandidovalo a nejméně na čtyři roky tak uzavřeli...

22. října 2025  11:12,  aktualizováno  11:12

Praha znovu uslyší ozvěnu vlaků z Těšnova. Nepropásněte audiovizuální iluzi

Muzeum Prahy dnes představí venkovní audiovizuální instalaci na místě zaniklého nádraží Praha-Těšnov. Na bezmála 12 metrů vysokou konstrukci s poloprůsvitnými látkami se bude promítat digitálně...

22. října 2025  5:15,  aktualizováno  11:09

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.