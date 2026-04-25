Sjezd lidovců v Ostravě bude diskutovat o změně stanov a směřování strany

Po zvolení nového předsednictva budou dnes lidovci na ostravském sjezdu měnit stanovy a diskutovat o novém směřování strany. Nový předseda - jihomoravský hejtman Jan Grolich chce, aby vnitrostranická pravidla umožnila funkcionářům méně schůzovat a víc se věnovat práci s voliči v terénu. Z opozice slibuje Grolich lidovce vyvést ve sněmovních volbách, které se mají v řádném termínu uskutečnit za tři roky.
Delegáti už v pátek vyhověli Grolichovi ve volbě místopředsedů. Statutárním zástupcem předsedy se stal poslanec Benjamin Činčila, řadovými místopředsedy byli zvoleni poslanec František Talíř, uspěli také dosavadní místopředsedové a poslanci Monika Brzesková a Václav Pláteník. Čtveřici místopředsedů doplnila Libuše Hubáčková z Plzeňského kraje. Vedení strany tak prodělalo velkou obměnu, což Grolich doprovodil změnou stranického vizuálu s použitím formulace noví lidovci.
Zisky lidovců ve volebních modelech se dlouhodobě pohybují pod pěti procenty potřebnými pro vstup do Sněmovny. V loňských sněmovních volbách šla KDU-ČSL v koalici Spolu, koalice však zamířila do opozice. Kam chce dostat podporu své strany například za rok, Grolich v pátek odmítl přiblížit. V kandidátském projevu ale za silné poselství označil zdravici Petra Pitharta, v níž jej bývalý předseda Senátu označil za příštího premiéra.
Přestože podobně jako ostatním tradičním stranám lidovcům ubývá členů, se základnou nad 17.000 jsou nejpočetnějším uskupením české politické scény.