V průběhu zimních prázdnin skibusy do hor vyrážejí každý den, po jejich skončení, až do dubna, pojedou o víkendech.
Podle tohoto grafikonu bude z Nového Jičína vyjíždět vždy jeden spoj na Bílou a další pak na Pustevny.
„Pojedou na trase Nový Jičín – Pustevny – Bílá a zastaví v Příboru, Kopřivnici, Frenštátě pod Radhoštěm, Trojanovicích a Rožnově,“ vypočítal zastávky na trase Miroslav Slaný.
„Linky na Horní Bečvu, Bumbálku a Bílou odjíždějí v 7:00 z Nového Jičína a vracejí se v 17:46 hodin, což cestujícím umožní celodenní lyžování v lyžařském středisku na Bílé. Skibus na Pustevny vyráží v 9:50 hodin a zpět do Nového Jičína se vrací ve 14:50,“ dodal. Podrobnější informace jsou k dispozici na webu města.
Přes tři tisíce cestujících
V loňském roce skibusy do Beskyd využilo podle statistik Z-Group bus přes 3 500 cestujících, o rok dříve zhruba 3 100. Jízdné je možné hradit přímo u řidiče v hotovosti nebo platební kartou.
Podobně mohou skibus využít i návštěvníci Jeseníků. Z Krnova a Karlovy Studánky vyjíždí pravidelně skibusy na Praděd, z Jeseníku pak na Červenohorské sedlo.
Autobus z Krnova vyjíždí o víkendu v 7:50, v Karlově Studánce je v 8:50 a na Ovčárně v 9:15 hodin. Nazpět jede v 16:30. Z Karlovy Studánky je pak možné využít i kyvadlovou autobusovou dopravu z tamních záchytných parkovišť na Ovčárnu.