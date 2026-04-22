Skladatelka Švihálková uvede Beckettovu Company na festivalu NODO v Ostravě

Autor: ČTK
  9:58aktualizováno  9:58
ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Devětadvacetiletá skladatelka a perkusionistka Kristýna Švihálková představí na festivalu New Opera Days Ostrava (NODO) své instrumentálně-divadelní dílo Company, inspirované textem Samuela Becketta. Sama v něm bude účinkovat. ČTK to dnes řekla mluvčí přehlídky Kristýna Konczyna. Osmé bienále nabídne v posledním červnovém týdne celkem sedm inscenací.

"Letošní festival NODO je unikátní v tom, že scénické úpravy všech sedmi inscenací nových oper vzniknou přímo na místě, tedy na různých místech Ostravy, a to za osobní účasti skladatelů a skladatelek," uvedla mluvčí. Dodala, že tvorba mladé české umělkyně stojí na pomezí hudby, performance a vizuálního umění a do operního prostředí přináší interdisciplinární přístup.

Představení Company propojí na jevišti Divadla Antonína Dvořáka živou hudbu, hlas z nahrávky, pohyb a videoprojekci a vytvoří fragmentární prostor na pomezí reality a vnitřního vědomí. "Dvě perkusionistky, jejichž fyzická přítomnost je pro inscenaci klíčová a jednou z nich je samotná skladatelka, rozehrávají zvukovou i vizuální strukturu, v níž se motivy paměti, samoty a touhy po kontaktu neustále proměňují," uvedla mluvčí.

Ve stejném prostoru či v nedalekém Divadle Jiřího Myrona svá díla představí i další autoři. Richard Ayres na NODO představí své nové dílo David, inspirované zkušenostmi s postupující demencí svého otce. Opera SUBSTANCE: Nekonečný Spinoza Elliotta Sharpa zase vychází z myšlení filozofa Barucha Spinozy a rozvíjí ho prostřednictvím komplexního scénického tvaru.

"Velkou událostí festivalu bude uvedení opery Klaun(i) Any Sokolovičové, která se do České republiky vrací po výrazném úspěchu své dřívější opery Svatba. Nové dílo, které sklidilo obrovský ohlas před pár měsíci v Montrealu, kde bylo uvedeno vůbec poprvé, zazní v Ostravě v evropské premiéře," uvedla Konczyna. Opera čerpá z tradice komedie dell’arte, klaunství i filmové poetiky

Kromě produkcí v divadelních budovách nabídne NODO další tři operní premiéry, které vznikají v návaznosti na specifická místa Ostravy. Site-specific projekty rozšíří vnímání opery v nečekaných prostorách, jako je tenisová a badmintonová hala nebo vybydlená budova bývalého hotelu Palace.

Festival NODO vznikl v roce 2012 jako společná iniciativa Národního divadla moravskoslezského a Ostravského centra nové hudby. Koná se každé dva roky. Jde o platformu, která ve střední Evropě systematicky iniciuje vznik a provedení nových operních představení. Dosud jich NODO uvedlo více než 40.

Nejčtenější

Hastroši na Pražském hradě aneb Den otevřených dveří z pohledu výchovy k tanci a kultuře

Den otevřených dveří 18. dubna 2026. Zrcadlový salon pro slavnostní hostiny.

Byl jsem jeden z těch, kteří po Zemanově zabetonování Pražského hradu do tohoto největšího hradního areálu na světě nevstoupil. Potupné fronty před vchody, prohrabávání tašek a baťůžků, scény, které...

Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled

Dvorecký most

Už zítra se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi Lihovarem a Podolím. Od soboty 18. dubna přinese most zásadní změny v pražské MHD – promění autobusové...

Speciální tramvaje i plavby zdarma. Slavnostní otevření Dvoreckého mostu bude velkolepé

Testovací jízdy tramvají a autobusů po novém Dvoreckém mostě v Praze (12....

Spojuje lidi s prací, školou, rodinou, zábavou i kulturou. Je neodmyslitelnou součástí životů miliard lidí po celém světě. Veřejná doprava už v pátek 17. dubna oslaví svůj velký den. Do akce...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

GALERIE: Tajemství Tančícího domu odhaleno. Výroční výstava zpřístupní skryté části

1945

Tančící dům slaví kulatiny. Výstava v galerii ukáže originály Franka Gehryho, skryté prostory a další neznámé podklady. Návštěvníci se vůbec poprvé podívají i do míst, která byla dosud veřejnosti...

Pes, běžci i letadlo. Takto čtenáři deníku Metro vyfotili Dvorecký most. Který snímek vyhrál?

Dvorecký most očima čtenářů deníku Metro

Ještě jednou se vracíme k nové pražské spojce mezi Podolím a Zlíchovem. Dvorecký most krátce po otevření zaplnily tramvaje, autobusy, pěší i cyklisté a také objektivy našich čtenářů. Vyhlásili jsme...

Ve Faunaparku se chystají oslavit čarodějnice a nejen jejich Filipojakubskou noc

Rej čarodějnic.

Filipojakubská noc aneb nedělní čarodějnice pro nejmenší 2026.

23. dubna 2026

V Podbořanech funguje speciální poradenská služba pro rodiče nemocných dětí

Zpráva z vašeho okresu

Poté, co v Podbořanech na Lounsku naráz ukončily praxi všechny tři pediatričky a zhoršila se dostupnost zdravotní péče pro děti, otevřela místní radnice speciální poradenskou službu.

23. dubna 2026  6:59

OBRAZEM: Macura končí s politikou. Podívejte, jak se z volebního vítěze stal vyvrhel

Lídr hnutí ANO a primátor Ostravy Tomáš Macura slaví jednoznačné vítězství v...

Téměř devět let byl Tomáš Macura prvním mužem Ostravy, vyhrál troje komunální volby a rovněž byl v předsednictvu hnutí ANO. Jenže před třemi roky primátor v hnutí upadl v nemilost, byl odvolán a...

23. dubna 2026  6:22

Znojemský pivovar je v insolvenci. Radnice se snaží, aby areál dál sloužil veřejnosti

Dnes se v areálu Znojemského měšťanského pivovaru nachází také Expozice...

Znojemský městský pivovar, který po letech obnovil tradici vaření piva v tradičně vinařském městě, znovu čelí problémům. Podnik skončil v insolvenci a přiznává dluhy v řádu desítek milionů korun....

23. dubna 2026  6:02,  aktualizováno  6:02

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Zubní ordinace v děčínském Bynově díky dotaci města zůstane

zubař - ilustrační

Zastupitelé Děčína schválili dotaci ve výši 1,05 milionu korun, která pomůže zajistit pokračování stávající zubní ordinace v místní části Bynov.

23. dubna 2026  5:59

Nemocnice v Teplicích a Litoměřicích mají nové vybavení pro miminka

Monitory dechu sledují dechovou aktivitu novorozence a včas upozorní na poruchu...

Nemocnice v Teplicích a Litoměřicích, které spadají pod společnost Krajská zdravotní, získaly nové monitory dechu pro novorozence.

23. dubna 2026  5:59

Z Prahy do srdce Českého krasu bez auta. Nový turistický autobus pojede i na hůře dostupná místa

Svatý Jan pod Skalou

Českým krasem autobusem? Nová turistická linka má ulevit obcím na Berounsku od aut. Návštěvníky zaveze i tam, kam se dosud mohli dostat jen obtížně. Začíná v Karlštejně, je okružní a bude navazovat...

23. dubna 2026  5:59

V Olomouci startuje jarní květinová výstava Flora, inspirovala ji hudba

Na olomouckém výstavišti finišují přípravy na jarní etapu květinové výstavy...

Spojením květin s hudbou a emocemi se bude prezentovat letošní jarní etapa výstavy Flora Olomouc, která ode dneška do neděle zaplní areál ve Smetanových sadech. Největší akci svého druhu v Česku v...

23. dubna 2026  5:02,  aktualizováno  5:02

Prezident Pavel navštíví Vesnici roku 2025, zavítá také do Lanškrouna

Prezident Petr Pavel přijel do Pardubického kraje. (22. dubna 2026)

Prezident Petr Pavel dnes pokračuje v návštěvě Pardubického kraje. Tentokrát zamíří na Orlickoústecko. Dopoledne vystoupí na 2. celostátní konferenci hospodářsky a sociálně ohrožených území (HSOÚ) v...

23. dubna 2026  5:02,  aktualizováno  5:02

Chomutovští kriminalisté od loňského podzimu šetří případ falešného řemeslníka

Aukce (ilustrační foto)

Podvodník má na svědomí desítky poškozených se škodou za stovky tisíc korun. Domnělý řemeslník práci buď vůbec neodvedl, nebo byla velmi špatná. Teď je ve vazbě.

23. dubna 2026  4:59

Na mosteckém hradě Hněvín se opět otevře Kelleyho expozice

Hrad Hněvín

Expozice věnovaná alchymistovi Edwardu Kelleymu se na mosteckém hradě Hněvín otevře po delší odmlce.

23. dubna 2026  4:59

Kompletní oprava rybníka v Habrovanech je u konce

Zhruba čtyři měsíce trvající kompletní rekonstrukce rybníka v Habrovanech na...

Zhruba čtyři měsíce trvající kompletní rekonstrukce rybníka v Habrovanech na Ústecku je u konce. Povodí Ohře, které vodní plochu spravuje, nechalo rybník odbahnit, upravit korunu hráze a vybudovat...

23. dubna 2026  4:59

