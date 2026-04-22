Skladatelka Švihálková uvede Beckettovu Company na festivalu NODO v Ostravě

Devětadvacetiletá skladatelka a perkusionistka Kristýna Švihálková představí na festivalu New Opera Days Ostrava (NODO) své instrumentálně-divadelní dílo Company, inspirované textem Samuela Becketta. Sama v něm bude účinkovat. ČTK to dnes řekla mluvčí přehlídky Kristýna Konczyna. Osmé bienále nabídne v posledním červnovém týdne celkem sedm inscenací.
"Letošní festival NODO je unikátní v tom, že scénické úpravy všech sedmi inscenací nových oper vzniknou přímo na místě, tedy na různých místech Ostravy, a to za osobní účasti skladatelů a skladatelek," uvedla mluvčí. Dodala, že tvorba mladé české umělkyně stojí na pomezí hudby, performance a vizuálního umění a do operního prostředí přináší interdisciplinární přístup.
Představení Company propojí na jevišti Divadla Antonína Dvořáka živou hudbu, hlas z nahrávky, pohyb a videoprojekci a vytvoří fragmentární prostor na pomezí reality a vnitřního vědomí. "Dvě perkusionistky, jejichž fyzická přítomnost je pro inscenaci klíčová a jednou z nich je samotná skladatelka, rozehrávají zvukovou i vizuální strukturu, v níž se motivy paměti, samoty a touhy po kontaktu neustále proměňují," uvedla mluvčí.
Ve stejném prostoru či v nedalekém Divadle Jiřího Myrona svá díla představí i další autoři. Richard Ayres na NODO představí své nové dílo David, inspirované zkušenostmi s postupující demencí svého otce. Opera SUBSTANCE: Nekonečný Spinoza Elliotta Sharpa zase vychází z myšlení filozofa Barucha Spinozy a rozvíjí ho prostřednictvím komplexního scénického tvaru.
"Velkou událostí festivalu bude uvedení opery Klaun(i) Any Sokolovičové, která se do České republiky vrací po výrazném úspěchu své dřívější opery Svatba. Nové dílo, které sklidilo obrovský ohlas před pár měsíci v Montrealu, kde bylo uvedeno vůbec poprvé, zazní v Ostravě v evropské premiéře," uvedla Konczyna. Opera čerpá z tradice komedie dell’arte, klaunství i filmové poetiky
Kromě produkcí v divadelních budovách nabídne NODO další tři operní premiéry, které vznikají v návaznosti na specifická místa Ostravy. Site-specific projekty rozšíří vnímání opery v nečekaných prostorách, jako je tenisová a badmintonová hala nebo vybydlená budova bývalého hotelu Palace.
Festival NODO vznikl v roce 2012 jako společná iniciativa Národního divadla moravskoslezského a Ostravského centra nové hudby. Koná se každé dva roky. Jde o platformu, která ve střední Evropě systematicky iniciuje vznik a provedení nových operních představení. Dosud jich NODO uvedlo více než 40.