Splnili jsme sliby, říkají zástupci plzeňské Škody. Prodej někdejších dílen Dopravního podniku Ostrava přitom před lety budil velké emoce. Spory se vedly nejen o cenu, ale také o to, zda změna vlastníka neohrozí opravy vozů ostravského dopravního podniku či další zakázky.
Tržby podniku letos zamíří k 800 milionům korun a vedle modernizace tramvají pro švédský Göteborg má skupina v Ostravě přes 1 500 lidí i díky Vagonce a Škodě Digital.
Škoda Transportation nakonec někdejší městskou společnost převzala v létě 2021 za zhruba 320 milionů korun.
„Zdvojnásobili jsme zaměstnanost, dnes máme v Ekově 350 zaměstnanců. Podařilo se nám víc než zdvojnásobit tržby,“ zhodnotil Martin Bednarz, člen představenstva Škody Ekova, pět let působení Škody v Martinově.
Firma podle něho za tu dobu do závodu investovala přes 350 milionů korun. Za největší posun považuje, že se někdejší opravárenská firma naučila vyrábět nové tramvaje.
Opozice prodej kritizovala
Při prodeji přitom zaznívaly i hlasy, že by změna vlastníka mohla poškodit vztahy Ekovy s DPO. „Prodej ohrozí spolupráci s dopravním podnikem,“ varoval tehdy například zastupitel Josef Babka (KSČM).
Opozice kritizovala rovněž cenu a podmínky transakce. Například lídr hnutí Ostravak Lukáš Semerák označoval smlouvu za nevyváženou ve prospěch kupujícího a upozorňoval na rozdíly mezi nabízenou cenou a některými variantami znaleckého ocenění.
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Tehdejší vedení Ostravy prodej naopak hájilo tím, že Ekova nemá dostatek zakázek a potřebuje silného strategického partnera.
„Už dlouho je jasné, že Ekova nemůže dál fungovat v tom formátu, v jakém existuje dnes,“ uvedl v březnu 2020 tehdejší primátor za ANO Tomáš Macura.
Firma měla v té době 188 kmenových zaměstnanců, s agenturními pracovníky zhruba 220. Jednou z uvažovaných cest proto bylo spojení s výrobcem kolejových vozidel, který měl dostatek zakázek, ale chyběly mu výrobní kapacity.
Právě takový plán představila po vítězství v soutěži Škoda. „Ostrava by se měla stát jedním z našich center pro opravy a výrobu tramvají,“ řekl v létě 2020 Martin Bednarz.
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Firma tehdy avizovala nábor zhruba stovky lidí, přesun části zakázek získaných jinde do Ostravy i zapojení zdejších techniků do vývoje.
Tramvaje pro Ostravu, Plzeň a Bratislavu
Dnes se v Martinově vedle oprav a těžké údržby vyrábějí i nové vozy. Ekova se podílela na výrobě 38 tramvají Škoda 39T pro Ostravu, vyráběla tramvaje také pro Plzeň a Bratislavu.
Největší současnou zakázkou je modernizace tramvají pro švédský Göteborg. Tržby Ekovy loni dosáhly 515 milionů korun, letos by se podle vedení firmy měly přiblížit 800 milionům.
Ekova přitom není jediným ostravským podnikem skupiny. Ve Škodě Vagonka pracuje zhruba 800 lidí. Firma nedávno výrazně rozšířila své výrobní možnosti na zhruba 150 vozů ročně.
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V Ostravě nyní Vagonka dokončuje mimo jiné projekty pro Bulharsko a RegioJet a připravuje výrobu pro Arrivu, Uzbekistán či Lotyšsko, kam má dodat až 16 bateriových jednotek za téměř 160 milionů eur.
Třetím ostravským pilířem skupiny je Škoda Digital. Přibližně 150 zaměstnanců zde vyvíjí řídicí a diagnostické systémy, automatické vedení vlaků, antikolizní technologie pro tramvaje či systémy pro řízení a sledování vozidel.
Celkem Škoda zaměstnává v kraji přes 1 500 lidí. Ostrava se tak vedle tradiční Plzně stala jednou z hlavních lokalit celé skupiny.