Skupina podle obžaloby obchodovala s fosforem, stačil by na pervitin za miliardu

Krajský soud v Ostravě začne v pondělí projednávat rozsáhlou drogovou kauzu mezinárodní organizované skupiny, která podle obžaloby obchodovala s červeným fosforem určeným k výrobě pervitinu. Skupina zajišťovala dovoz prekurzoru z Ukrajiny, jeho distribuci v Česku i prodej do Polska, uvádí obžaloba. Podle státního zástupce šlo o stovky kilogramů červeného fosforu, z něhož bylo možné vyrobit asi 1,2 tuny pervitinu v hodnotě okolo 1,2 miliardy korun. ČTK to řekl mluvčí soudu Igor Krajdl.
Před soudem stanou tři Češi a jeden Ukrajinec ve věku od 27 do 72 let. Další tři členové skupiny jsou stíháni v Polsku. Podle obžaloby skupina organizovala dovoz 400 kilogramů červeného fosforu z Ukrajiny, jeho distribuci na území České republiky a následný prodej do Polska
Červený fosfor je jedním z prekurzorů využívaných při výrobě pervitinu. Státní zástupce v obžalobě uvedl, že zajištěné množství prekurzoru mohlo sloužit k výrobě více než 1,2 milionu gramů pervitinu. Při orientační pouliční ceně kolem 1000 korun za gram by cena takového množství drogy mohla přesáhnout 1,2 miliardy korun.
Případ je podle státního zástupce výjimečný také tím, že část obžalovaných v trestné činnosti pokračovala v době, kdy už čelila trestnímu stíhání v jiné rozsáhlé drogové kauze také související s obchodováním s prekurzory pro výrobu pervitinu.
"Vedle drogové trestné činnosti obžaloba jednomu z obžalovaných klade za vinu také podvod. Muž měl podle spisu místo červeného fosforu dodat cement. Další z obžalovaných čelí obvinění z nedovoleného ozbrojování," uvedl další mluvčí soudu Jaromír Parobek.