Další bourání bývalého obchodního centra by se podle vedení radnice mělo rozběhnout již v průběhu letošního září.
„Pro Opavu je to mimořádně důležitá zpráva. Tato část Slezanky připadne městu, a my tak můžeme pokračovat v přípravě další etapy demolice. Zároveň je podstatné, že soudem potvrzená částka je výrazně nižší než původní požadavek druhého spoluvlastníka. Rozdíl je více než osm milionů korun. Pro město je to skvělý výsledek a hlavně další krok k tomu, abychom mohli toto zanedbané místo v centru konečně posunout dál,“ uvedl primátor Opavy Tomáš Navrátil.
Rozhodnutí odvolacího soudu ukončilo vleklý spor s pražskou společností Avia Park V, která za svůj podíl požadovala 13 milionů korun.
Soud se však přiklonil k argumentaci města, které je většinovým vlastníkem objektu i pozemků pod ním, a potvrdil vypořádací částku ve výši necelých pěti milionů korun.
Pro Opavu jde o mimořádně dobrou zprávu nejen z finančního hlediska díky úspoře osmi milionů korun, ale především kvůli možnosti plynule navázat na předchozí etapy prací a začít s přípravou urbanisticko-architektonické soutěže na novou zástavbu.
Další podrobnosti zjišťujeme.
2. dubna 2026