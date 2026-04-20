Slezská Ostrava chystá rodinný festival, nabídne program na svou scénách

Městský obvod Slezská Ostrava chystá druhý ročník rodinného festivalu SlezskaFest. Poslední květnovou sobotu bude v areálu Slezskoostravského hradu a jeho okolí. Program na dvou scénách a nabídne aktivity pro děti i dospělé. ČTK to dnes sdělila vedoucí odboru kanceláře starosty Lucie Jelenová.
SlezskaFest je rodinný festival propojující generace. "I když jde teprve o druhý ročník SlezskaFestu, navazujeme jím na devatenáctiletou tradici Dne Slezské, který byl mezi lidmi velmi oblíbený. Těší nás, že na tuto historii můžeme navázat a znovu nabídnout ve Slezské Ostravě den plný hudby, zábavy a společných zážitků pro celé rodiny,“ uvedl místostarosta pro kulturu Roman Goryczka (Ostravak).
Hlavní pódium bude před hradem, druhá scéna uvnitř hradu. Na obou pódiích bude dopoledne program zaměřený na dětské návštěvníky. Odpolední a večerní program bude cílit hlavně na jejich rodiče. Na festivalu vystoupí například hudebník Pokáč či kapela Slza.
"Součástí festivalu bude také bohatý doprovodný program pro děti i dospělé, herní zóna s deskovými hrami a hlavolamy, výtvarné dílny, lezení na bedny, šipky, 3D reality, workshop parkouru, lezecká stěna a mnoha dalších aktivit," uvedla Jelenová. Více informací o akci najdou zájemci na webu festivalu.