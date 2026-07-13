Slezská Ostrava hledá investora pro zástavbu Seidlerova nábřeží. Město Ostrava v červnu rozhodlo v lokalitě o záměru prodeje nemovitostí o rozloze 3528 metrů čtverečních. Rada obvodu následně vyhlásila veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku s vyvolávací cenou 6000 korun bez DPH za metr čtvereční. V místě chce mít minimálně čtyřhvězdičkový hotel. Novinářům to dnes sdělila mluvčí slezskoostravské radnice Sandra Štrejlová.
"Pozemky mezi ulicí Bohumínská a řekou Ostravicí jsou dnes využívány jako parkoviště. Díky své poloze v bezprostřední blízkosti historického centra Ostravy však představují jednu z nejatraktivnějších rozvojových lokalit ve městě. Cílem je najít investora, který nabídne kvalitní architektonické řešení a citlivě doplní podobu nábřeží, aniž by narušil jeho rekreační charakter," uvedla Štrejlová.
Ubytovací kapacity vyšší kategorie ve městě chybí, přestože se v krajské metropoli každoročně koná řada významných sportovních i kulturních akcí. "Analýza hotelového trhu ukázala, že zde chybí hotely vyšší kategorie, a právě pozemky na Seidlerově nábřeží jsou pro takový projekt ideální. Nacházejí se v samotném centru města a jsou velmi dobře dopravně dostupné,“ uvedl starosta Slezské Ostravy Richard Vereš (ANO).
Investor musí kromě kupní ceny předložit také harmonogram a způsob financování výstavby, detailní popis zamýšleného hotelu i základní návrh jeho řešení. Výsledná podoba hotelu navíc musí vzejít z architektonické soutěže. "Věříme, že zájem o tuto lokalitu bude vysoký a výsledná nabídka bude výrazně vyšší než vyvolávací cena," doplnil Vereš.
Nová stavba zároveň nesmí narušit odpočinkový charakter Seidlerova nábřeží. Naopak by ho měla vhodně doplnit otevřeným parterem směrem k řece, v němž mohou vzniknout kavárny nebo restaurace.
Zájemci mohou své nabídky podávat do konce srpna. Minimální kupní cena pozemků činí 21,168.000 korun bez DPH. O konečné nabídce budou slezskoostravští zastupitelé rozhodovat v září.