Napříč celým obvodem vše pohlídají speciální senzory. Právě začínají měřit. „Nainstalovali jsme 48 senzorů. U dopravních tepen, průmyslových podniků, u mateřských a základních škol i v okolí heřmanické haldy. Chceme znát skutečnou kvalitu ovzduší v místech, kde se lidé každý den pohybují,“ informoval starosta obvodu Richard Vereš.
Dodal, že jde o vůbec nejrozsáhlejší měření na území obvodu.
Zařízení menší než krabice od bot budou zaznamenávat koncentraci hned několika frakcí polétavého prachu, ale i těkavé organické látky či oxidy dusíku. A také hluk, na nějž si lidé v obvodu často stěžují, zejména na ten z dopravy.
Současná data nestačí
„Kromě intenzivní místní dopravy Slezskou Ostravu výrazně zatěžuje i vysoký počet projíždějících nákladních automobilů a kamionů, často i v nočních hodinách. Občané si dlouhodobě na hluk stěžují například v lokalitě Na Baranovci, kde je proto umístěn jeden ze senzorů. Další senzor je také pod rychlostní silnicí Rudná v ulici Drážní,“ upřesnil Richard Klimek z odboru kanceláře starosty obvodu.
Největší zdroj znečištění ovzduší zatím zástupci obvodu charakterizovat nedokážou, ve hře jsou topící domkaři, doprava, podniky i halda Heřmanice.
Zatím má obvod k dispozici jen oficiální údaje ČHMÚ o stavu ovzduší v Ostravě, žádná jeho stanice ale neměří přímo ve Slezské Ostravě, a výsledky ročního měření Zdravotního ústavu u heřmanické haldy. Více řekne až toto měření.
Instalace sítě čidel je hotová a sběr dat právě začíná. Potrvá šest měsíců, závěrečnou zprávu s vyhodnocením dat poté lidé najdou na webových stránkách obvodu.
Získané informace poslouží i při jednáních s velkými znečišťovateli a v procesech EIA, kde městský obvod dlouhodobě upozorňuje zvýšenou prašnost či hluk, a rovněž při posuzování dalších zátěží.
„Jedná se například o rozšiřování průmyslových provozů nebo změny jejich technologie, kdy může dojít k navýšení nákladní dopravy, nebo nakládání se zeminou a odpady, kde může docházet k vysoké prašnosti a hluku,“ objasnil Klimek. A připomněl, že v obvodu již pět let platí i opatření o stavební uzávěře, jehož cílem je omezit vznik dalších záměrů, jež by mohly negativně ovlivnit kvalitu života.
Senzory obvod rozmístil díky přeshraničnímu projektu Vzduch bez hranic, kterého se účastní se slovenským městem Stará Turá, na jehož území je dalších pět senzorů. „Pokud se technologie osvědčí, chceme ji využívat i v dalších letech a rozšířit ji na další lokality,“ uzavřel starosta Vereš.