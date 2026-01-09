„Architekti z vítězného studia nejlépe propojili osobitý architektonický přístup s respektem k místu a historii památkově chráněné budovy,“ tlumočil závěr poroty mluvčí radnice Richard Klimek.
Autoři návrhu rozdělili přístavbu na dvě části. Jedna, která má vyrůst vedle historické radnice, má fasádu ve tvaru její repliky. Mezi starou a novou budovu umístili prosklený vstup do celého komplexu s dvoranou a přístupem do další části administrativního zázemí zasazené do svahu za stávajícím sídlem.
Soustava budov jako skladba o třech slokách
„Návrh jsme pojali jako hudební skladbu o třech slokách. Každá má vlastní výraz, přesto je spojuje společný rytmus a struktura,“ přiblížil Pavel Kvintus ze studia A8000.
Cílem záměru je zlepšit zázemí obvodního úřadu a soustředit ho na jedno místo. V historické budově není dost místa. Sídlí tam především volení zástupci, úředníci pracují v bývalém bytovém domě na nedalekém Gagarinově náměstí, který je však technicky i jinak nevyhovující.
„Zvažovali jsme i rekonstrukci, ale stálo by to asi sto padesát milionů korun a nevyřešili bychom problém roztříštěnosti úřadu, což je pro všechny nekomfortní,“ řekl starosta Richard Vereš.
Náklady na přístavbu odhaduje na 280 milionů korun. Obvod by si vzal úvěr. Za příznivé situace by mohla stavba začít v roce 2028.
Slezskoostravská radnice stojí na vyvýšenině nad řekou Ostravicí, nedaleko mostu Miloše Sýkory.
