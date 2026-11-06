Slezské divadlo Opava připravilo koncert filmových melodií, zazní i Morricone

Slavné melodie z českých i zahraničních filmů nabídne Koncert filmových melodií, který připravuje Slezské divadlo Opava. V podání sólistů Tadeáše Hozy a Lucie Červenkové Mlynářové a orchestru divadla zazní například skladby z filmů Tenkrát na západě, Snídaně u Tiffanyho, Indiana Jones, Schindlerův seznam nebo Osobní strážce. Koncerty se uskuteční v sobotu 7. a v úterý 10. listopadu. ČTK to dnes řekla mluvčí divadla Marcela Žaloudková.
"Máme vyprodané oba koncerty, zájem byl velký. Projekt jsme připravili společně s naším velkým donátorem Vítem Gregorem, který projekt financuje. Chce tak pomoci divadlu," uvedl ředitel divadla Petr Kazík.
Program představí tvorbu významných skladatelů filmové hudby, mezi nimiž jsou Ennio Morricone, Leonard Bernstein, Henry Mancini, John Williams, Karel Svoboda nebo Petr Hapka. "Z české kinematografie zazní melodie z filmů Limonádový Joe, S tebou mě baví svět, Jak se budí princezny, Trhák či Panna a netvor," vyjmenovala mluvčí. Zahraniční filmovou tvorbu podle ní zastoupí mimo jiné skladby z filmů Sedm statečných, Bídníci, Top Gun a Zrodila se hvězda. Chybět nebudou ani písně New York, New York a I Will Always Love You.
V rolích sólistů se představí absolventi Janáčkovy akademie múzických umění a sólista Janáčkovy opery Národního divadla Brno barytonista Tadeáš Hoza. Sopranistka Lucie Červenková Mlynářová zase vystudovala Pražskou konzervatoř a Vídeňskou hudební univerzitu a je laureátkou několika mezinárodních pěveckých soutěží. Orchestr Slezského divadla povede jeho umělecký šéf opery Miloslav Oswald. Orchestrální aranže Richard Mlynář.