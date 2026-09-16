Slezské divadlo Opava zahájí sezonu Feydeauovými Fraškami z rodinného života

První premiérou nové činoherní sezony Slezského divadla Opava bude 20. září komedie Frašky z rodinného života francouzského dramatika Georgese Feydeaua. Inscenaci tvořenou dvěma jednoaktovými hrami Dáváme děťátku klystýr a Leona si pospíšila nastudoval režisér Michal Spišák. ČTK to dnes řekla obchodní a marketingová ředitelka divadla Marcela Žaloudková.
"Feydeauovy hry vznikaly na přelomu 19. a 20. století a jsou založeny na rychlém tempu, nedorozuměních a řetězení komických situací. Opavská inscenace propojuje dvě jednoaktovky, v nichž se běžné rodinné situace postupně mění v chaos," řekla.
První část Dáváme děťátku klystýr vychází ze zdánlivě banální zdravotní komplikace dítěte, která naruší poklidné ráno. Ve druhé jednoaktovce Leona si pospíšila se očekávání narození dítěte stává zdrojem řady nedorozumění, hádek a dalších komplikací. "Možná právě nutnost zvládat tempo, rytmus, mít smysl pro humor je to, co mě na tomto žánru nejvíce baví," uvedl režisér Michal Spišák. Podle něj fraška umožňuje pracovat s výrazným gestem, rychlými reakcemi a přesně načasovanými komickými situacemi. Zároveň podle něj humor poskytuje možnost nahlížet na lidské slabosti s odstupem.
V inscenaci se představí Daniel Volný, Tereza Bartošová, Richard Vokůrka, Vladimíra Vokůrková, Vít Pištěcký, Kamila Srubková, Daniel Hrůza, Martin Valouch, Ivana Lebedová a Hana Vaňková. Překlad připravil Roman Císař, scénu Michal Hejmovský a kostýmy Tomáš Kypta. Dramaturgyní je Alžběta Matoušková.
Georges Feydeau patří k nejvýznamnějším autorům francouzské divadelní frašky. Jeho komedie jsou založeny především na situačním humoru, záměnách, nedorozuměních a postupném stupňování dějových komplikací. Jeho hry se dodnes pravidelně objevují na evropských i světových jevištích.