Slezské divadlo uvede pohádku pro celou rodinu Tučňáci na arše

Slezské divadlo Opava připravuje premiéru pohádky Tučňáci na arše německého autora Ulricha Huba. Určena je pro celé rodiny, které ji poprvé uvidí 17. května. ČTK to dnes řekla dramaturgyně činohry Alžběta Matoušková.
"Poslední premiéra činohry v letošní sezoně je dárkem pro rodiče a děti. Tučňáci na arše jsou titul, který už prokázal své kvality na mnoha jiných scénách a jeho knižní verze patří už od roku 2007 k nejpopulárnějším knihám pro děti," uvedla. Nové divadelní zpracování režíruje v Opavě šéf činohry Michal Spišák, který ke spolupráci přizval výtvarníka Michala Hejmovského a hudebního skladatele Slava Solovice.
Příběh kombinuje dva zdánlivě nesourodé náměty. Jednak problémy života tučňáků v krajině věčného ledu a biblický příběh o potopě světa. "Tučňáci jako všechny děti občas zlobí a hádají se. Přemýšlí, jestli existuje Bůh, když ho nikdy nikdo neviděl," uvedla dramaturgyně a dodala, že jejich filozofování překazí holubice se zprávou, že se blíží velká potopa a konec světa.
"Tučňáci na arše nenásilně propojují pradávný příběh s otázkami, s nimiž děti dříve nebo později utočí na každého rodiče. Proč se něco nesmí? Kdo to zakázal? Proč se nemám hádat? A co je to Bůh? Poselstvím příběhu je síla přátelství, nutnost tolerance a respektu k druhým a potřeba naslouchat svému vnitřnímu hlasu, který každému určuje jeho životní cestu," řekla.
Ve hře diváci uvidí herce Víta Pištěckého, Emu Matýskovou a hostujícího Daniela Hrůzu jako tučňáky. V roli Holubice se představí Hana Vaňková a v roli Noema Evžen Trupar.