Slezské divadlo v Opavě chystá pro novou sezonu deset premiér

Slezské divadlo v Opavě uvede v příští sezoně deset premiér. Osm z nich chystá nově, dvě inscenace budou mít obnovenou premiéru. Činoherní soubor chystá například hru Želary, operní soubor operu Tajemství Bedřicha Smetany. Příležitost dostanou také mladí zpěváci. Nejvýrazněji se studenti zapojí do opery Jolanta, kde budou důležitou součástí inscenačního týmu, zatímco v operách Tajemství a Aida se představí v jednotlivých rolích. Novinářům to dnes řekl ředitel divadla Petr Kazík.
Dramaturgyně činohry Alžběta Matoušková uvedla, že pro novou sezonu chystají čtyři premiéry. Na repertoár se vrací mistr divadelní frašky Georges Feydeau, tentokrát s méně známými jednoaktovkami, ve kterých se odráží autorova vlastní zkušenost z rodinného života. "Komponovaný program jsme nazvali Frašky z rodinného života," uvedl šéf činohry Michal Spišák. Doplnil, že dále nastuduje hru Želary podle knih Květy Legátové.
Diváci se mohou těšit i na hru Parazit Friedricha Schillera. "Málo známý titul německého klasika, odkazuje na společenský úkol divadla vyjadřovat se k aktuálním problémům doby, nedávat prostor zlu, bránit pravdu," uvedl Spišák. Činohra připravila i romantickou komedii Láska mezi nebem a zemí.
Operní soubor chystá muzikálovou inscenaci Šíleně smutná princezna. "Je to představení pro všechny věkové skupiny," uvedl dramaturg opery Dominik Beneš. Jedna z nejoblíbenějších českých hudebních pohádek se dočká nového scénického zpracování.
Vedení opery chystá i Smetanovu operu Tajemství. V hlavní roli se představí čerstvá držitelka moravskoslezské Ceny Jantar za operu Katarína Jorda. Prostor v nové sezoně dostane i Petr Iljič Čajkovskij a jeho Jolanta a Giuseppe Verdi s operou Aida. "Monumentální hudební drama spojuje velkolepý svět starověkého Egypta s intimním příběhem o citu, který je silnější než moc, válka i život sám. Jeden z největších operních titulů světového repertoáru a zároveň velká interpretační i produkční výzva pro celý soubor," uvedl šéf opery Miloslav Oswald.
Dvě představení se na repertoár Slezského divadla v Opavě v příští sezoně vrátí. Bude to opera Bohéma Giacoma Pucciniho a Čajkovského balet Louskáček. Ten je součástí letošního repertoáru a podle vedení divadla jde o nejnavštěvovanější rodinný titul 220. sezony. Průměrná návštěvnost byla 99 procent.