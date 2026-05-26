Slezské divadlo v Opavě dá prostor studentům, společně nastudují operu Jolanta

Slezské divadlo Opava dá v nové sezoně opět prostor studentům, kteří společně nastudují operu Jolanta. Někteří z nich vystoupí i v dalších operách, řekl dnes ČTK za divadlo Marcela Žaloudková. Projekt Fakultní divadlo propojuje profesionální scénu se sedmi uměleckými školami z Česka, Polska a Slovenska.
Jolanta je poslední operou ruského skladatele Petra Iljiče Čajkovského. Do letošní inscenace v opavském divadle se zapojí větší část mladých interpretů. "V dalších titulech, jako jsou Tajemství a Aida, pak počítáme alespoň s jednotlivými vybranými účinkujícími, kteří během projektu prokázali mimořádný talent, nasazení a umělecký potenciál," dodala Žaloudková.
Loni studenti nastudovali operu Wolfganga Amadea Mozarta Kouzelná flétna. "Orchestr, režijní vedení, technické zázemí i kontakt s publikem daly studentům zkušenost, kterou běžná výuka nemůže nahradit," uvedla Žaloudková. Celkem se do projektu zapojilo 76 studentů ze sedmi uměleckých škol. Role mentora se ujal režisér Vladimír Morávek, držitel pěti Českých lvů. Hudební nastudování měl na starosti šéf opery Slezského divadla Opava Miloslav Oswald. Inscenace je podle divadla úspěšná a stala se součástí jeho repertoáru.