Slezské divadlo v Opavě propojuje studenty s profesionály v unikátním projektu

Slezské divadlo v Opavě spouští unikátní projekt Fakultní divadlo, který poprvé v takovém rozsahu propojí profesionální scénu se sedmi uměleckými školami z Česka, Polska a Slovenska. Mladí talentovaní studenti pod vedením renomovaného režiséra Vladimíra Morávka a dirigenta Miloslava Oswalda připravují uvedení Mozartovy slavné opery Kouzelná flétna. Projekt vyvrcholí premiérami 26. a 28. dubna. ČTK to řekla náměstkyně ředitele divadla Marcela Žaloudková.
"Slezské divadlo Opava otevírá prostor jedinečnému projektu Fakultního divadla, který propojuje profesionální scénu s nastupující generací mladých umělců. Diváci se mohou těšit na slavnou operu Wolfganga Amadea Mozarta Kouzelná flétna, která vzniká v nastudování studentů přímo na jevišti kamenného divadla. A to se vším, co k tomu patří. Orchestr, režijní vedení, technické zázemí i kontakt s publikem dávají studentům zkušenost, kterou běžná výuka nemůže nahradit," uvedla.
Do projektu se podle ní postupně zapojilo sedm významných vzdělávacích institucí jako například Fakulta umění Ostravské univerzity, Janáčkova konzervatoř v Ostravě či Církevní konzervatoř Německého řádu v Opavě. Všechna pěvecká i tvůrčí místa obsadí studenti pod vedením zkušených mentorů z řad profesionálních umělců divadla. Role mentora se režijně ujme držitel pěti Českých lvů Vladimír Morávek. Mentora hudebního nastudování bude dělat Miloslav Oswald, šéf opery Slezského divadla.
"Výjimečnost projektu spočívá právě v propojení světa vzdělávání a profesionální divadelní praxe. Studenti získávají možnost pracovat v reálném provozu, poznat tempo zkoušek, technické požadavky i odpovědnost vůči divákům," řekla.
Pro divadlo samotné pak projekt podle ní znamená přirozený přísun nové energie, nadšení a autentického mladého pohledu na klasické dílo. Fakultní divadlo je podle Žaloudkové také příležitostí přivést do hlediště nové publikum. Mladí interpreti oslovují především své vrstevníky, studenty často přicházející do divadla poprvé.