Sloní puberťák už dělá v Ostravě neplechu, čeká ho stěhování do Francie

Josef Gabzdyl
  16:12aktualizováno  16:12
Na náročné stěhování se chystají v ostravské zoologické zahradě. Osmiletého samce slona indického čeká transport do Francie, proto už přes rok se učí vstoupit do transportní bedny. Jeho odjezd je nutný, protože v pubertálním věku dělá v ostravské sloní skupině občas problémy.

Samec už dorostl do věku, kdy by ve volné přírodě opustil rodné stádo a přidal se ke skupině sloních samců. „Vzhledem k několika vynuceným odkladům transportu samec během posledního roku znatelně dospěl, jak fyzicky, tak mentálně, a je nyní nejvyšší čas, aby skupinu opustil,“ potvrdila mluvčí ostravské zoo Šárka Nováková.

Zooložka Pavla Slavíčková připojila, že se jeho věk začínal v ostravské sloní skupině projevovat.

„V posledních měsících už jeho adolescentní chování začalo způsobovat komplikace a bylo patrné, že dospívající samec potřebuje nové sociální uspořádání odpovídající jeho věku. Věříme proto, že jeho přesun bude nejen důležitým krokem pro další vývoj tohoto jedince, ale i přínosem pro větší pohodu naší sloní skupiny,“ vysvětlila Pavla Slavíčková.

Původní přesun do Maďarska padl

Mluvčí zoo doplnila, že moderní zoologické zahrady se snaží v maximální možné míře napodobovat chov v lidské péči cyklu ve volné přírodě, kde se obyčejně mladí samci po opuštění rodného stáda shlukují do mládeneckých skupin, v nichž stráví část života. „V těchto skupinách dospívají jak fyzicky, tak především mentálně,“ poznamenala Nováková.

Původně měl ostravský mladý slon zamířit do zoo v maďarském Veszprému, nicméně samec, který se měl přemístit z Maďarska do Nizozemí, nakonec ve svém působišti zůstal. A tím pádem padl i přesun ostravského slona.

„Dalším důvodem bylo na jaře letošního roku šíření slintavky a kulhavky, kvůli němuž byla zavedena dlouhodobá opatření a byly pozastaveny přesuny zvířat. Mezitím došlo i ke změně cílové zoo, a tak mladý samec nakonec poputuje do Zoo Les Terres de Nataé v severozápadní Francii,“ popsala zooložka Slavíčková.

Osmiletý sloní samec trénuje vstup do transportní bedny, ve které se přemístí z Ostravy do Francie. (9. října 2025)

Odjezd je naplánován na listopad a sloní samec na něj už přes rok poctivě trénuje. Hlavně pak vstup do transportní bedny, protože sloni jsou konzervativní, nemají rádi novoty a vstup do malého prostoru by byl bez přípravy nemyslitelný.

Na jaře loňského roku proto ošetřovatelé slonů do venkovního výběhu umístili speciální transportní kontejner, do nějž se slon pomocí postupného tréninku naučil s důvěrou vstupovat.

„Díky tomu by měl být samotný nástup do přepravního boxu v den odjezdu výrazně snazší. Tento týden nás navíc navštívil vrchní chovatel slonů ze Zoo Les Terres de Nataé, který se přišel s mladým samcem seznámit a zároveň načerpat cenné zkušenosti od našich chovatelů – někteří z nich se o něj starají od jeho narození,“ popsala ostravská zooložka.

Řadu týdnů trvalo, než se samce pomocí pozitivní motivace podařilo přesvědčit, aby do transportní bedny vstoupil. A činil tak opakovaně. Nyní už je snad vše připraveno na to, že po vstupu do bedny a jejím uzavření bude přepraven do Francie.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Volby 2025: Hnutí ANO vyhrálo před Spolu a STAN. Stačilo! se do Sněmovny nedostalo

Vítězem devátých sněmovních v historii Česku se stalo hnutí ANO. Volební účast byla třetí nejvyšší od vzniku samostatné České republiky. Hnutí ANO vyhrálo ve 13 krajích ze 14.

ANKETA: Tramvaj Škoda 15T slaví 15 let. Který polep jí sluší nejvíc? Hlasujte!

Přesně před 15 lety se na pražské koleje poprvé vydala tramvaj, která změnila městskou dopravu. Nízkopodlažní a tichá Škoda 15T ForCity se 5. října 2010 slavnostně představila ve smyčce Florenc – a...

Volby 2025 a předvolební debaty a volební přenos v TV: Kde a kdy budou vysílány?

Dlouho očekávané volby do Poslanecké sněmovny jsou tady. Tradiční předvolební superdebaty jsou tak za námi. Poslední debaty ve sledovanosti vyhrála TV Prima.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Mapa volebních místností 2025: Pražanům i „náplavám“ pomůžeme najít tu pravou

Kam přijít odevzdat svůj hlas ve volbách do Poslanecké sněmovny 2025? Jednoduchá otázka pro ty, kdo v Praze volí pravidelně, těžší pro lidi, kteří se do hlavního města teprve přistěhovali nebo tu...

VOLBY 2025 PŘEHLEDNĚ: informace kdy a jak volit na jednom místě

Volby do Poslanecké sněmovny se kvapem blíží. Víte, kdy a kam přijít k volebním urnám? Letos se do voleb přihlásilo 26 uskupení, dát svůj hlas některému z nich můžete v pátek a v sobotu.

Největší přehlídka bojových umění BUDOSHOW je zpět!

Už za necelý měsíc, 2. listopadu, odstartuje v brněnském Bobycentru její 23. ročník, na kterém se představí celá řada škol a klubů z České republiky i zahraničí.

9. října 2025

Stihne se oprava Domu umění do roku 2028? Uvidí se v listopadu, řekla primátorka

Nová kurátorka Galerie současného umění a architektury Kristýna Hájková představila svou vizi, kam bude prestižní galerii směřovat. Budějovická primátorka Dagmar Škodová Parmová přidala, jak to...

9. října 2025  16:42,  aktualizováno  16:42

Drátěný pes v centru Zlína rozdělil město. Jedni ho milují a jiní zatracují

Obludnost, hnus a vrchol nevkusu, zmuchlanec drátů do výkupu, důkaz pomatenosti současných umělců. I takové hlasy se objevují na sociálních sítích na adresu sochy Františka Skály, která od konce září...

9. října 2025  16:22,  aktualizováno  16:22

Řidič na dohled Trosek převrátil kamion s uhlím, to se vysypalo do pole

Řidič nákladního vozu havaroval dnes před polednem nedaleko Újezdu pod Troskami na Jičínsku. Projel mírnou pravotočivou zatáčkou, za ní však skončil mimo vozovku na boku. Náklad uhlí se rozsypal do...

9. října 2025  16:22

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Vítězem participativního rozpočtu Otrokovic je Náplavka a Venkovní posilovna

V participativním rozpočtu Otrokovic na Zlínsku získaly nejvíce hlasů projekty Náplavka a Venkovní posilovna. Náplavka by měla vzniknout na pravém břehu řeky...

9. října 2025  14:44,  aktualizováno  14:44

Vlak v Náchodě srazil a usmrtil člověka, provoz na trati je zastaven

Osobní vlak v Náchodě na trati ve směru na Václavice srazil člověka, ten na místě zemřel. Hasiči z vlaku pomohli vystoupit asi 20 cestujícím. Případem se...

9. října 2025  14:34,  aktualizováno  14:34

Jablonecké muzeum dává nahlédnout do prostředí ražeben a lisoven

Do prostředí minulých i současných ražeben a lisoven z Jablonce nad Nisou dává nahlédnout nová výstava zdejšího muzea. S Jabloncem jsou tyto firmy spjaté od...

9. října 2025  14:32,  aktualizováno  14:32

Tajemný vzkaz v soše, zfušovaný Mánes a čas jako divadlo. Co zažil Pražský orloj

Čas měří přes 600 let a i když ho zastavily války nebo rekonstrukce, většina mechanických součástek je původní. Přitom první písemná zmínka o orloji na Staroměstském náměstí se datuje k 9. říjnu...

9. října 2025  16:12,  aktualizováno  16:12

Sloní puberťák už dělá v Ostravě neplechu, čeká ho stěhování do Francie

Na náročné stěhování se chystají v ostravské zoologické zahradě. Osmiletého samce slona indického čeká transport do Francie, proto už přes rok se učí vstoupit do transportní bedny. Jeho odjezd je...

9. října 2025  16:12,  aktualizováno  16:12

Matku kvůli dědictví týrala, urážela a trápila zimou. Dostala podmínku

Svoji matku žena z Hodonínska kvůli sporu o dědictví po otci dlouhodobě ponižovala, fyzicky i psychicky napadala a vydírala. Hodonínský okresní soud jí za to vyměřil podmíněný tříletý trest s...

9. října 2025  15:52,  aktualizováno  15:52

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

V Karviné začne od pondělí vznikat další velkoplošná malba

V Karviné začne od pondělí vznikat další velkoplošná malba. Takzvaný mural bude vytvářet autor streetartových maleb Nikola Vavrous. Tvořit bude na budově...

9. října 2025  14:10,  aktualizováno  14:10

Na Doupově dnes končí cvičení asi 500 vojáků brigády rychlého nasazení

Ve vojenském prostoru Hradiště v Doupovských horách na Karlovarsku dnes končí certifikační taktické cvičení 4. brigády rychlého nasazení. Zhruba 500 vojáků...

9. října 2025  14:06,  aktualizováno  14:06

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.