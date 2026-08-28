Moravskoslezská nemocnice Opava i Bílovecká nemocnice jsou krajské organizace, avšak zatímco první je stejně jako většina ostatních krajských nemocnic příspěvkovou organizací, druhá je akciovou společností.
Kraj se rozhodl situaci narovnat a bílovecká nemocnice se k 1. lednu 2027 stane také příspěvkovou organizací, navíc bude přičleněna k opavské nemocnici. V Bílovci zpráva vzbudila obavy.
Bílovecká nemocnice je velmi malá, není schopna zajistit akreditace a vzdělávání lékařů do budoucna.
Josef Bělica (ANO)hejtman
„Naše nemocnice tím přijde o právní subjektivitu, nebude moci dále rozhodovat o své budoucnosti a o svém rozvoji. Kromě toho nemáme žádné garance, že zdravotní péče zde zůstane zachována ve stejném rozsahu jako dnes, že ji postupně nezačnou rušit,“ uvedla radní Sylva Kováčiková s tím, že nyní v Bílovci funguje interna, jednodenní chirurgie, multioborová JIP, laboratoř a radiodiagnostické oddělení.
|
Na úřady i do firem. Zdravotníci z Opavy vyjedou za dárci krve do terénu
„Když se o tom bavím se zdejšími obyvateli, mnoho z nich se ptá, proč z toho rovnou neudělají LDN,“ dodala Kováčiková.
Výsledkem obav místních je i petice, kterou během dvou týdnů podepsalo okolo osmi set lidí.
Kraj: Péči zachováme, zdravotníci si přilepší
Hejtmanství změnu z akciovky na příspěvkovou organizaci obhajuje jako narovnání systémových nesrovnalostí. „Máme šest nemocnic jako příspěvkovky a dvě jako akciovky, což je takový pozůstatek z minulosti. Jenže dávat krajské peníze do akciové společnosti je složité a můžeme se s tím dostat do střetu s evropským právem,“ podotkl krajský náměstek pro oblast zdravotnictví Martin Gebauer.
Změna podle kraje přinese nemocnici řadu výhod a posun k větší jistotě. „Příspěvková organizace je zřizována krajem, hospodaří s krajským majetkem, nelze ji prodat, převzít ani nechat padnout do úpadku. Nemocnice tak bude ve veřejném systému ukotvena ještě pevněji, než je dnes,“ uvedla Miroslava Chlebounová z tiskového oddělení kraje.
V nemocnici v Bílovci funguje interna, jednodenní chirurgie, multioborová JIP, laboratoř a radiodiagnostické oddělení.
Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License
Co se týká zdravotní péče, ujistil Gebauer Bílovecké, že se žádná rušit ani omezovat nebude. „Pro pacienty se nezmění nic, naopak to přinese pozitivní změny zaměstnancům, většina z nich si finančně polepší,“ řekl náměstek s tím, že opavská nemocnice navíc může bílovecké pomoci ve chvíli, kdy je problém zajistit služby a pokrýt výpadky v podobě dlouhodobých nemocenských.
„Bílovecká nemocnice je velmi malá, není schopna zajistit akreditace a vzdělávání lékařů do budoucna, i to se nyní zlepší,“ popsal další z předpokládaných výhod spojení hejtman Josef Bělica.
Do Ostravy je to blíž, stýskají si lidé
Jedna z výhrad Bíloveckých se týkala Opavy a její horší dostupnosti. „Spádově máme blíže k Ostravě, do Opavy se od nás dostává hůře, takže lidé se bojí, že budou automaticky posíláni za odbornější péčí nebo na hospitalizaci do Opavy, což nám nedává smysl,“ nastínila Kováčiková.
„Důvod, proč jsme vybrali Opavu, je jasný, není žádná bližší krajská nemocnice než opavská,“ vysvětlil Bělica.
|
Hejtmanství chystá změny v nemocnicích. Nejvíce jich bude v Bílovci
Podobná změna čeká na přelomu i druhou akciovou společnost ve zdravotním systému kraje, a to Sanatorium Jablunkov. I to se stane příspěvkovou organizací a bude připojeno k větší nemocnici, v tomto případě frýdecko-místecké.
„U nás obavy nepanují, sanatorium neřeší akutní péči, jde o dlouhodobou lůžkovou péči. Co vím, tak zaměstnanci se propouštění nebojí, naopak se těší, že budou mít vyšší platy,“ řekl jablunkovský starosta Jiří Hamrozi.