Nechoďte zbytečně ven. V části Moravskoslezského kraje platí smogová situace

  6:52
Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) vyhlásil v noci ze čtvrtka na pátek v části Moravskoslezského kraje smogovou situaci, důvodem je vysoká koncentrace polétavého prachu. Platí to pro aglomeraci Ostravska, Karvinska a Frýdecko-Místecka bez Třinecka. V nynější zimě je to první vyhlášení smogové situace.
ilustrační snímek | foto: ČTK

„Alespoň na polovině stanic reprezentativních pro toto území překročil dvanáctihodinový klouzavý průměr koncentrací suspendovaných částic PM10 (polétavý prach) informativní prahovou hodnotu 100 mikrogramů na metr krychlový a ve výhledu 24 hodin není předpokládán jeho pokles,“ uvedli meteorologové.

Na některých ostravských stanicích byla dokonce překonána hodinová koncentrace 200 mikrogramů polétavého prachu na metr krychlový, což je čtyřnásobek povoleného limitu.

Podle meteorologů je možné, že v blízké době vyhlásí regulaci, při které už firmy musejí dodržovat ekologická opatření.

Smogový region? Už dávno ne. Ostravsko má historicky nejnižší hodnoty znečištění

Lidé s chronickými dýchacími potížemi, srdečními nemocemi, ale i malé děti nebo senioři by měli omezit fyzickou zátěž a zbytečně nechodit ven.

„Doporučujeme maximálně využívat hromadnou dopravu namísto osobní automobilové. Majitele kotlů na pevná paliva žádáme, aby zvýšeně dbali na jejich správný provoz a spalovali v nich pouze palivo, pro ně určené,“ uvedl ČHMÚ.

Region, v minulosti silně zatížený znečištěným ovzduším, kdy v zimě častokrát platila smogová situace, si v posledních letech užíval značně lepšího stavu.

Spojováno to bylo s plošnými dotacemi na nové domácí kotle, s útlumem výroby v ostravské huti Liberty, nyní Nová huť, a v neposlední řadě i díky příznivým meteorologickým podmínkám bez inverzí.

23. října 2012

