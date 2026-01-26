Meteorologové odvolali smogovou situaci v Moravskoslezském kraji, pomohl déšť

„Srážky budou v pondělních ranních hodinách ustávat. Zároveň se ale místy rozfouká mírný jihozápadní vítr a tak během pondělka očekáváme převážně dobré rozptylové podmínky,“ uvedli meteorologové.
Smogovou situaci vyhlásil ČHMÚ pro aglomeraci Ostravska, Karvinska a části Frýdecko-Místecka ve čtvrtek pozdě večer, pro ostatní části kraje v pátek.
Naměřené koncentrace polétavého prachu PM10 v ovzduší překračovaly někde i dvojnásobně imisní limit, který je 50 mikrogramů na metr krychlový. V neděli odpoledne měřicí stanice ve Frýdku-Místku vykázala hodnotu hodinové koncentrace prašného aerosolu 101,6 mikrogramu na metr krychlový.