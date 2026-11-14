Robot s umělou inteligencí ovládl třídicí linku odpadu v Třinci

Dalibor Maňas
  16:52aktualizováno  16:52
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Smolo a. s.

Společnost Smolo spustila v Třinci testovací provoz nové třídicí linky na odpad v hodnotě téměř 310 milionů korun. Jako první v České republice nasadila dotřiďovacího robota SpeedWolf Twin s umělou inteligencí, který zvládne až dva úchopy za sekundu s více než 90% úspěšností. Moderní areál zpracuje ročně až 20 tisíc tun odpadu a jeho ostrý provoz odstartuje 1. ledna 2027.

První robot určený k dotřiďování odpadu v České republice začal pracovat v Třinci. Zařízení SpeedWolf Twin využívá umělou inteligenci (AI) a je součástí nové třídicí linky společnosti Smolo, jež prochází testovacím provozem.

„Jako první v Česku využíváme robotické dotřiďování. Systém se dvěma delta roboty dokáže vyseparovat i druhotné suroviny, které předchozí stupně linky nezachytily,“ uvedl Tadeáš Cichy, předseda představenstva společnosti Smolo a. s.

„Zatímco dříve by tyto materiály skončily v odpadu určeném k výrobě tuhého alternativního paliva, nyní je můžeme vrátit zpět do oběhu,“ dodal Cichy.

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Robot využívá umělou inteligenci k rozpoznávání a záchytu různých materiálů. „Zvládne až dva úchopy za sekundu, jeho úspěšnost přesahuje 90 %,“ uvedla mluvčí firmy Dorota Havlíková.

„Nejde jen o rychlost. Důležitá je přesnost třídění a kvalita vyseparovaných surovin. Naším cílem je získat z odpadu co nejvíce využitelných materiálů a v co nejvyšší kvalitě,“ zdůraznila projektová manažerka Eva Konečná.

Než se materiál dostane k robotickému dotřiďování, prochází několika stupni mechanického a optického třídění.

„Významnou část procesu zajišťují optické separátory. Ty rozpoznávají druh i barvu materiálu a umožňují oddělovat nejen jednotlivé druhy plastů, ale také plasty stejného druhu podle barvy. Technologie umožňuje rozdělit odpad až do 11 různých frakcí, od jednotlivých druhů plastů přes kovy až po nápojové kartony,“ popsala mluvčí.

Teprve poté přichází na řadu robot, který z dopravního pásu vybírá jednotlivé kusy materiálu podle nastaveného úkolu.

Až 20 tisíc tun odpadu ročně

Robot je jednou z technologicky nejzajímavějších součástí rozsáhlé modernizace třídicího areálu společnosti Smolo v Třinci-Oldřichovicích. „Nová linka je dimenzována na zpracování až 20 tisíc tun odpadu ročně. Z toho má připadat 16 tisíc tun na plasty a čtyři tisíce tun na papír,“ uvedla Havlíková.

Součástí areálu je retenční nádrž na zachytávání dešťové vody a zelená fasáda s popínavou vegetací. Střechu pokrývá vegetační koberec z rozchodníků. Objekt je zároveň připraven na instalaci fotovoltaických panelů.

„Náklady na realizaci projektu ‚Modernizace areálu fy Smolo – Oldřichovice‘ činí téměř 310 milionů Kč. Projekt je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí, míra podpory činí 40 % a zbylých 60 % hradí příjemce dotace z vlastních zdrojů,“ přiblížila mluvčí.

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