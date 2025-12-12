Policie vzhledem k úmrtí šedesátiletého muže už překvalifikovala trestný čin na usmrcení z nedbalosti.
„Také jsme zadokumentovali, že nákladní vozidlo převážející kulatinu bylo přetížené, a to o přibližně třináct tun. I s touto informací v rámci trestního řízení pracujeme,“ uvedla Policie ČR na sociální síti X.
Nehoda se stala krátce po čtvrteční páté hodině ranní na 44. kilometru ve směru do Ostravy. Soupravě s návěsem praskla pneumatika, přičemž vzápětí narazila do vedle jedoucí dodávky a částečně se převrátila přes svodidla. Klády se vysypaly do protisměru, kde do nich narazila tři auta. Následně se střetla ještě další dvě auta.
Šedesátiletého muže z automobilu, který se po nárazu do klád převrátil na střechu, vyprostili hasiči. „Měl srdeční zástavu, vážné poranění hlavy, hrudníku a dolní končetiny,“ konstatoval mluvčí záchranné služby Lukáš Humpl.
Zhruba ve dvacáté minutě resuscitace došlo u pacienta k obnovení srdečního rytmu a muž byl poté transportován do Fakultní nemocnice v Ostravě. „V kritickém stavu si jej převzal do své péče tým tamního urgentního příjmu,“ dodal Humpl.
Večer mluvčí ostravské fakultní nemocnice Petra Petlachová sdělila, že přes veškerou snahu lékařů muž zemřel.
Auta ucpala okolní obce
Další tři muži a jedna žena ve věku od třiadvaceti do padesáti let byli s lehčími a středně těžkými poraněními, zejména hrudníku, páteře a končetin, ošetřeni a převezeni do Nemocnice ve Frýdku-Místku a do Městské nemocnice Ostrava.
Velmi frekventovaný tah byl po nehodě v obou směrech uzavřen. Před čtvrteční devátou hodinou policie zprovoznila jízdní pruh ve směru na Frýdek-Místek a do večera byl volný jeden pruh také ve druhém směru. Na Ostravu však dálnice ještě dnes dopoledne nebyla zcela průjezdná, uvolnit ve všech pruzích by se měla v průběhu dneška. Možné je však další omezení kvůli pokračujícím opravám svodidel v délce asi sto metrů.
Policie v regionu zjistila stovky přetížení
Na místě se tvořily dlouhé kolony, okolní obce, přes které vedla objížďka, zahltily proudy automobilů. Mnozí lidé se do škol a zaměstnání dostali s až několikahodinovým zpožděním.
Viníkovi nehody za trestný čin usmrcení z nedbalosti hrozí v základní sazbě zákaz činnosti nebo až tříleté vězení. Verdikt a výši trestu však může ovlivnit možné hrubé porušení zákona o bezpečnosti práce a dopravy. V tom případě pak trestní zákoník stanoví postih vězení od dvou do osmi let.
Jak uvedla policejní mluvčí Soňa Štětínská, moravskoslezští policisté kontrolují dodržování hmotnostních limitů nákladních vozidel denně v rámci běžného výkonu služby, ale také při speciálních akcích a kontrolách. „Kontrolní vážení se týká nákladních vozidel, včetně dodávek do 3,5 tuny. Od počátku letošního roku do současné doby provedli přes 3 800 kontrol, u kterých zjistili překročení hmotnostních limitů v téměř 830 případech,“ informovala.
Hromadná nehoda se stala na D56 mezi Frýdkem-Místkem a Ostravou u sjezdu na Paskov.
