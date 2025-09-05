Smutná bilance severní Moravy, o prázdninách zemřelo na silnicích sedm lidí

Sedm mrtvých, takový je výsledek prázdninových statistik dopravních nehod v Moravskoslezském kraji. Oproti loňskému roku je to výrazné zhoršení, tehdy během července a srpna zemřel na silnicích v kraji pouze jediný člověk.
Na Bruntálsku se stala vážná dopravní nehoda, při níž jeden mladík na místě zemřel, dalšího dopravil vrtulník v kritickém stavu do ostravské nemocnice. (11. srpen 2025) | foto: Hasiči Moravskoslezského kraje

Podstatně hůře vychází v číslech srpen se šesti oběťmi dopravních nehod. Na jejich počtu se výrazně podepsali i motorkáři. Hned na začátku srpna došlo ve Starých Hamrech ke kolizi cyklisty s motocyklistou, kterou motorkář zaplatil životem.

O týden později zemřel další motocyklista v Českém Těšíně. „Při předjíždění dostal smyk, sjel ze silnice a narazil do dopravního značení. Zraněním na místě podlehl,“ informovala tehdy policejní mluvčí Kateřina Kubzová.

Řada nehod s tragickými následky připadá na Bruntálsko. „V létě tam vyrazí spousta turistů, takže na silnicích je větší provoz, přitom tamní dopravní infrastruktura není často v nejlepším stavu a může řidiče nepříjemně překvapit,“ komentoval situaci krajský koordinátor BESIP Pavel Blahut.

Celkově se přitom množství nehod o prázdninách snížilo, v kraji jich bylo dohromady 828, tedy o 260 méně než loni. Kromě sedmi mrtvých je ve statistikách 18 těžce a 256 lehce zraněných.

Mladík vjel příliš rychle do zatáčky, po nárazu do stromu zemřel jeho kamarád

Dohromady už letos na silnicích v kraji zemřelo 18 lidí, celorepublikově jich bylo 96.

Na vysoké počty obětí policisté poslední prázdninový víkend reagovali dopravněbezpečnostní akcí.

Z náklaďáku spadl na Bruntálsku dvoutunový stroj, narazilo do něj osobní auto

„Od pátku do neděle jsme nasadili do dopravního opatření s příznačným názvem Konec letních prázdnin vyšší počet policistů primárně ze služby dopravní, ale i pořádkové,“ přiblížila policejní mluvčí Soňa Štětínská.

Policisté zkontrolovali během tří dnů bezmála pět tisíc vozidel a zjistili 650 dopravních přestupků, nejčastěji překročení povolené rychlosti.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

