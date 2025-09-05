Podstatně hůře vychází v číslech srpen se šesti oběťmi dopravních nehod. Na jejich počtu se výrazně podepsali i motorkáři. Hned na začátku srpna došlo ve Starých Hamrech ke kolizi cyklisty s motocyklistou, kterou motorkář zaplatil životem.
O týden později zemřel další motocyklista v Českém Těšíně. „Při předjíždění dostal smyk, sjel ze silnice a narazil do dopravního značení. Zraněním na místě podlehl,“ informovala tehdy policejní mluvčí Kateřina Kubzová.
Řada nehod s tragickými následky připadá na Bruntálsko. „V létě tam vyrazí spousta turistů, takže na silnicích je větší provoz, přitom tamní dopravní infrastruktura není často v nejlepším stavu a může řidiče nepříjemně překvapit,“ komentoval situaci krajský koordinátor BESIP Pavel Blahut.
Celkově se přitom množství nehod o prázdninách snížilo, v kraji jich bylo dohromady 828, tedy o 260 méně než loni. Kromě sedmi mrtvých je ve statistikách 18 těžce a 256 lehce zraněných.
Dohromady už letos na silnicích v kraji zemřelo 18 lidí, celorepublikově jich bylo 96.
Na vysoké počty obětí policisté poslední prázdninový víkend reagovali dopravněbezpečnostní akcí.
„Od pátku do neděle jsme nasadili do dopravního opatření s příznačným názvem Konec letních prázdnin vyšší počet policistů primárně ze služby dopravní, ale i pořádkové,“ přiblížila policejní mluvčí Soňa Štětínská.
Policisté zkontrolovali během tří dnů bezmála pět tisíc vozidel a zjistili 650 dopravních přestupků, nejčastěji překročení povolené rychlosti.