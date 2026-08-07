SmVaK nabízejí v době sucha vodu obcím a firmám, cisterny jezdí i na Lysou horu

Společnost Severomoravské vodovody a kanalizace (SmVaK) Ostrava kvůli suchu poslala letos v létě cisterny s pitnou vodou pro turistické chaty na Lysé hoře v Moravskoslezských Beskydech. Místní vrt nestačí pokrýt zvýšenou spotřebu během letní turistické sezony. Vodárny nabízejí dodávky pitné vody cisternami také obcím či firmám, které se potýkají s nedostatkem vody. V Moravskoslezském kraji podle společnosti problémy se zásobováním nehrozí, protože většina pitné vody pochází z údolních nádrží s dostatečnými zásobami. ČTK to řekl mluvčí společnosti Marek Síbrt.
Na Lysou horu letos vodohospodářská firma vypravila deset cisteren, z nichž každá přepravila osm metrů krychlových pitné vody. Celkem tak na vrchol dopravila 80 metrů krychlových pitné vody určené pro provozovatele turistických chat.
"Řada obcí v České republice kvůli dlouhodobému suchu a vysokým teplotám omezuje využívání pitné vody například pro napouštění bazénů nebo zalévání zahrad. Některé vodárenské společnosti zároveň musejí měnit zdroje zásobování nebo zajišťovat náhradní dodávky vody," uvedl mluvčí.
Podle generálního ředitele SmVaK Ostrava Anatola Pšeničky má Ostravský oblastní vodovod dostatečnou kapacitou zdrojů, úpraven i distribuční sítě a v případě potřeby může dodávky pitné vody navýšit také pro oblasti závislé na menších místních zdrojích. Společnost dlouhodobě patří mezi provozovatele s nejnižšími ztrátami vody ve vodovodní síti v Česku.
SmVaK Ostrava nabízejí mobilní cisterny s pitnou vodou. Podle ředitele vodovodů Romana Boudy společnost pomáhá obcím, průmyslovým podnikům i provozovatelům služeb, jejichž lokální zdroje vody v období sucha nestačí pokrýt spotřebu. Cena služby závisí na množství vody a vzdálenosti přepravy. Například doprava osmi metrů krychlových pitné vody do vzdálenosti deseti kilometrů stojí 1730 korun bez DPH.