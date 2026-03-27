Beskydy pod sněhem, Lysá hora hlásí desítky centimetrů

Na některých místech v Beskydech a Bílých Karpatech napadlo od čtvrtečního rána přes 20 centimetrů sněhu, nejvíce ho ale přibylo na Lysé hoře, kde se sněhová pokrývka zvýšila o 31 centimetrů. Aktuálně tam tak leží necelých 38 centimetrů sněhu, informoval v pátek na Facebooku ČHMÚ.
OBRAZEM: Beskydy pod sněhem. Do Česka se týden před Velikonocemi vrátila zima
„Bohatou sněhovou nadílku jsme zaznamenali od včerejšího rána hlavně na hřebenech Beskyd a Bílých Karpat, hlavně na jejich severním/severovýchodním návětří,“ uvedli v pátek meteorologové.
Kolem 20 centimetrů sněhu připadlo od čtvrtečních 7:00 také na Velké Čantoryji nebo Kohútce. Na Bílém Kříži, ve Velkých Karlovicích nebo na Bílé to bylo zhruba deset centimetrů.
Meteorologové v pátek v regionu očekávají další sněžení, mělo by ale už být jen občasné. Varují tam však před silným větrem s nárazy nad 65 kilometrů za hodinu, který může ve vyšších polohách tvořit sněhové jazyky a závěje.