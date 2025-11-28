Toxiny i mikroplasty. Sníh neolizujte, hrozí otrava, varují zdravotníci

Autor: jog
  6:22aktualizováno  6:22
Varování před olizováním, natož ochutnáváním sněhu neberte na lehkou váhu. Pokud neposlechnete, zaděláváte si na zdravotní potíže. Tak varují zdravotníci a hygienici z Ostravy, kteří si udělali rozbory sněhu.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Reuters

Čistý jako čerstvě napadaný sníh. Známé pořekadlo je pravdivé jen obrazně, ve skutečnosti rozhodně nikoliv. A to dokonce ani ještě za letu na zem.

„Ze vzduchu zachytává prach, pyl, toxiny i mikroplasty. Zejména ve městech sníh absorbuje karcinogenní látky z výfukových plynů, například benzen a toluen, které poškozují krvetvorbu a nervový systém. Čím hustší doprava a průmysl, tím více nečistot se ve sněhu hromadí,“ upozornil Radek Mikšík, hlavní hygienik společnosti AGEL. „Sníh prostě není sterilní,“ konstatoval.

V čerstvém sněhu na Antarktidě byly poprvé nalezeny mikroplasty

Zdravotníci z agelovské nemocnice v Ostravě – Vítkovicích poukazují zejména na nejsvrchnější sněhovou vrstvu, která sbírá nejvíce chemikálií a prachu. Za hazard pak označují konzumaci už zjevně špinavého sněhu, například šedého, černého či žlutého.

Nepomůže ani jeho rozpuštění. „Před samotnou konzumací by se totiž musel sníh nejen rozpustit, ale i přefiltrovat a následně převařit, aby se zabilo co nejvíce zbývajících bakterií,“ vysvětlil hygienik Mikšík.

Dalším sněhovým problémem je jeho teplota. Tělo totiž musí vynaložit značeně mnoho energie, aby sníh rozpustilo v tekutinu. „Výsledkem těchto procesů je další oslabení organismu, ztráta vody a pokles tělesné teploty až do bodu podchlazení, tedy poklesu teploty pod 35 stupňů,“ zakončil vítkovický hygienik.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Český slavík 2025: Kdo vystoupí, kdo je nominovaný a kdy zjistíme vítěze

Zlatou slavicí se stala Ewa Farna. (29. listopadu 2024)

Slavnostní vyhlášení ankety Český slavík 2025 je za dveřmi. Hlasování skončilo 9. listopadu, takže o vítězích je už jasno. Publikum i televizní diváci se vše dozvědí v pátek 21. listopadu, kdy...

Legendární tramvaj T3 slaví výročí. V pražském provozu je už 63 let

Prototyp tramvaje T3 ve vozovně Motol. Zřetelně je vidět původní čelní

Je těžké najít pražský symbol, který by byl tak rozpoznatelný jako tramvaj T3. Letos je to přesně 65 let, kdy vznikl její prototyp. V pátek 21. listopadu si navíc připomeneme další výročí vozu. Bude...

SIPO zdražuje. Od 1. ledna 2026 se mění podmínky i ceník sdruženého inkasa

ilustrační snímek

Využíváte k platbě pravidelných poplatků SIPO? Od 1. ledna 2026 vás tato služba zajišťovaná Českou poštou vyjde dráž. Co a proč se mění?

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Do českých poboček McDonald’s dorazí Přátelé. Někteří nechápou, jiní se těší

Ze seriálu Přátelé

Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler a Ross. Svět je miluje. Na televizní obrazovky vtrhli už před více než 30 lety, dodnes mají miliony fanoušků. Toho využil i řetězec rychlého občerstvení...

Je tu listopadová výluka číslo 4. Pražské metro čeká omezení také příští týden

Stanice metra Českomoravská

O víkendu 22. a 23. listopadu čeká cestující linky C přerušení provozu mezi Nádražím Holešovice a Pražského povstání. Dopravní podnik nasadí náhradní autobusy. Jde o několikátou výluku metra v řadě....

Na Klínovci začíná sezona. Skiareál otevírá dřív než obvykle, ceny stouply

Nejlepší podmínky pro lyžování nabízí v současnosti skiareál Klínovec.

Sněžná děla jedou naplno, rolba rozhrnuje sníh po sjezdovce. Největší skiareál v Krušných horách, Klínovec, otevře už v pátek. Kdy se začne lyžovat v dalších centrech v Ústeckém kraji, není zatím...

28. listopadu 2025  7:12,  aktualizováno  7:12

Kapři ve sněhu. Výzva u ledové vody. Volba nástrahy je zimní filozofie sama o sobě

Kapr, a ještě k tomu pořádný kapr, to je pro rybáře obrovská radost. Ví to i...

Když na přelomu listopadu a prosince začne sněžit, rybníky a řeky utichnou, kolem vody se objeví jen ti nejzapálenější. Zimní lov kaprů ale rozhodně není marná snaha. Naopak – právě teď se může rybář...

28. listopadu 2025  6:30

Toxiny i mikroplasty. Sníh neolizujte, hrozí otrava, varují zdravotníci

Ilustrační snímek

Varování před olizováním, natož ochutnáváním sněhu neberte na lehkou váhu. Pokud neposlechnete, zaděláváte si na zdravotní potíže. Tak varují zdravotníci a hygienici z Ostravy, kteří si udělali...

28. listopadu 2025  6:22,  aktualizováno  6:22

Vydejte se na ryby vlakem. Nebojte se Berounky, je to revír s 18 kilometry

Berounka v zimě vypadá pohádkově.

Místo, kde je povolen lov z lodě, vás možná i potěší. Řeka Berounka skýtá spoustu krás pro rybáře i milovníky přírody. Proto deník Metro pokračuje v putování po tomto toku v okolí Prahy.

28. listopadu 2025

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Rána pro nové brněnské nádraží. Správě železnic na něj chybí peníze

Pohled na vstupní halu nového brněnského nádraží z Bulváru ve směru od...

Když v tomto týdnu zasahovali kriminalisté na ředitelství Správy železnic, zajímali se podle dostupných informací i o nové nádraží v Brně. A není to jediné mračno, který se nad stavbou za 70 miliard...

28. listopadu 2025  5:52

Města opouští ohňostroje a omezují je i lidem, někde jen na šest hodin v roce

Pracovník firmy, která se specializuje na prodej zábavní pyrotechniky a...

Dříve obvyklý obecní ohňostroj začíná z vánočních programů měst ustupovat. Radnice tím šetří peníze a životní prostředí. Zároveň města zpřísňují vyhlášky k používání zábavní pyrotechniky. Přesto jsou...

28. listopadu 2025  5:02,  aktualizováno  5:02

Zimní stadion v Poličce čeká rekonstrukce střechy, aby byla podle norem

ilustrační snímek

Město Polička na Svitavsku dokončuje výběrové řízení na opravu zimního stadionu. Firma objekt opláští a hlavně opraví střechu, aby její nosnost odpovídala...

28. listopadu 2025,  aktualizováno 

Užijte si bruslení pod hvězdami na Václavském náměstí

Komerční sdělení
Užijte si bruslení pod hvězdami na Václavském náměstí

Praha se chystá na Vánoce a s nimi se vrací oblíbené kluziště na Václavském náměstí. Ať už toužíte po romantickém bruslení pod barevným osvětlením, nebo hledáte skvělou aktivitu pro celou rodinu,...

28. listopadu 2025

Projednání návrhu územního plánu se účastnilo několik set Ústečanů

ilustrační snímek

Veřejného projednání návrhu nového územního plánu v Ústí nad Labem se dnes účastnilo odhadem několik set lidí. Připomínky mohou podávat do 12. prosince....

27. listopadu 2025  21:54,  aktualizováno  21:54

Cheb bude pokračovat v přípravě přístavby divadla podle dosavadního projektu

ilustrační snímek

Město Cheb bude pokračovat v přípravě projektu přístavby budovy chebského divadla podle projektu architekta Luboše Maška. Vedení města o tom dnes informovalo...

27. listopadu 2025  20:29,  aktualizováno  20:29

Žďárský zámek Kinských nabízí hry se světlem připomínající Santiniho

Ĺ˝ÄŹĂˇrskĂ˝ zĂˇmek KinskĂ˝ch nabĂ­zĂ­ hry se svÄ›tlem pĹ™ipomĂ­najĂ­cĂ­ Santiniho

Na žďárském zámku Kinských si návštěvníci ode dneška mohou zkoušet hry se světlem inspirované i tvorbou Jana Blažeje Santiniho. Program Dotkněte se světla je...

27. listopadu 2025  20:16,  aktualizováno  20:16

Jihočeský hejtman Martin Kuba odchází z ODS a zakládá vlastní hnutí

ilustrační snímek

Jihočeský hejtman Martin Kuba dnes oznámil, že po 22 letech opouští Občanskou demokratickou stranu (ODS). Chystá se založit nové hnutí, které zatím bude...

27. listopadu 2025  19:47,  aktualizováno  19:47

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.