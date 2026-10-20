Snow Film Fest přiveze do Karviné filmy o zimních dobrodružstvích

Zimní výstupy v extrémních podmínkách, lyžování ve volné krajině v Antarktidě i surfování v ledové vodě nabídne festival zimních sportovních a cestovatelských filmů Snow Film Fest. V Karviné bude 3. listopadu v kině Ex v malém sále Městského domu kultury. Program tvoří šest zahraničních filmů, které kromě sportovních výkonů přibližují také příběhy o přátelství, rodině a lidské odolnosti. ČTK to za pořadatele řekl Lukáš Zielosko.
"Večerem provede karvinský cestovatel a dobrodruh Ivo Petr, který po první části filmového programu nabídne také krátkou cestovatelskou přednášku. Festival představí snímky z různých koutů světa, od kanadských řek přes alpské svahy až po odlehlé oblasti Antarktidy a Himálaje," uvedl Zielosko.
První blok otevře francouzský film Jednou za život o rodině freeriderů De Le Rue, která se vydává přes Drakeův průliv k Antarktidě. Kanadský snímek Ledoví blázni sleduje dvojici říčních surfařů, kteří se snaží překonat zimní depresi surfováním v ledové vodě řeky v Albertě. Rakouský film Hladová gravitace pak zavede diváky do Alp za prašanem spolu s freeriderem Bernhardem Braunem.
Druhá část programu začne snímkem Chladnou hlavou a srdcem. "Francouzský freerider Victor de Le Rue se v něm po čtvrtém vítězství na Freeride World Tour vrací do hor a hledá rovnováhu mezi sportovními ambicemi a rodinným životem," řekl Zielosko. Dodal, že německý film Mínus 103 stupňů přiblíží mimořádný zimní sólový výstup horolezce Josta Kobusche na Denali, nejvyšší horu Severní Ameriky. V únoru 2023 při něm podle pořadatelů jako první horolezec zdolal tuto horu v zimě sólo a více než 35 hodin čelil extrémnímu chladu a izolaci.
Závěrečný italský snímek Stavitelé ledu se zaměří na obyvatele údolí Zanskar v Himálaji, kteří v reakci na úbytek ledovců a nedostatek vody budují umělé ledovce. Využívají přitom tradiční znalosti i moderní postupy.