Sochař Dolejš vystaví v Ostravě dílo Řeč očí, nahradí plastiku Rounded

Centrum kultury a vzdělávání (CKV) Moravská Ostrava připravilo další ročník dočasné venkovní výstavy, která prezentuje umělecká díla ve veřejném prostoru. V Komenského sadech v centru krajské metropole tak dosavadní kovovou plastiku Rounded Jana Dostála nahradí dílo Řeč očí. Jeho autorem je sochař Tomáš Dolejš. ČTK to řekla mluvčí CKV Petra Špornová.
"Další umělecké dílo už popáté vstoupí do venkovního veřejného prostoru Ostravy a pomyslně překročí práh naší galerie ve Vile Hanse Ulricha. Výtvarná díla tak mohou lidi oslovovat přímo v prostředí," řekla ředitelka CKV Marcela Mrózková.
Dílo karlovarského sochaře Dolejše je vysoké téměř 2,5 metru. "Je z ocelového plechu a pracuje s motivem pohledu jako univerzální řeči beze slov. Tomáš Dolejš tvoří sochy od detailních objektů až po nadživotní instalace a pracuje s kontrasty. Materiál nechává záměrně zrezavět nebo ho lakuje, čímž mu dává zcela nový výraz. Inspiraci nachází v lidských tvarech, pohybu i každodenních předmětech," uvedla Špornová.
Socha vznikla v roce 2020 během sochařského sympozia v německém Thurnau a téhož roku byla dokončena. V Ostravě bude u Nové radnice v Komenského sadech, v průhledu z ulice Horovy a lávky na Kamenec. V místě bude vystavena až do 5. června příštího roku. Vernisáž se chystá na 8. června od 17:00.
Dolejš žije a tvoří v Karlových Varech. Vystavuje v České republice, Německu, Itálii i Polsku a jeho díla jsou součástí veřejných prostranství i soukromých sbírek. Na předchozích ročnících exteriérové výstavy představili své díla například Michal Trpák, Andrej Margoč, Lukáš Rais, Vojtěch Trocha nebo Jaroslav Róna. Sochy s rozmanitou tematikou byly vytvořeny z různých materiálů, například betonu, kovu,hlíny, dřeva, skla i oceli.