Moravskoslezský kraj připravuje mimořádné dofinancování sociálních služeb v regionu. Neziskové organizace v září upozorňovaly, že kvůli nižším příjmům od státu chybí poskytovatelům peníze. Situaci označily za kritickou a varovaly, že nedostatek peněz by mohl vést k omezování služeb a ohrožení jejich kvality a dostupnosti. Kraj by jim ze svého rozpočtu mohl poslat 58 milionů korun. Poskytovatelé se shodují, že mimořádné dofinancování pomůže překlenout nejakutnější období, nenahrazuje však stabilní a předvídatelný systém financování. ČTK to dnes sdělili mluvčí Diecézní charity ostravsko-opavské Sylva Lejsková a náměstek hejtmana pro sociální oblast Stanislav Kopecký (ANO).
"Mohu potvrdit, že jsme v krajském rozpočtu vyčlenili 58 milionů korun, abychom sociálním službám pomohli překlenout výpadek financí od státu. Chceme tak zajistit stabilitu, kvalitu i dostupnost sociálních služeb. Musím ovšem upozornit, že uvolnění zmiňovaných prostředků z krajského Fondu sociálních služeb musí schválit krajští zastupitelé," řekl Kopecký. O mimořádné pomoci budou zastupitelé rozhodovat 14. prosince.
Podle Lejskové peníze pomohou neziskovým organizacím uhradit část osobních nákladů pracovníků v přímé péči za listopad a prosinec. "Ministerstvo práce a sociálních věcí v průběhu roku financování navýšilo, prostředky určené pro sociální služby v Moravskoslezském kraji zůstaly pod úrovní roku 2025 přibližně o 58 milionů korun, přestože rostly mzdy a provozní náklady. Některým organizacím proto hrozilo, že nebudou mít dostatek peněz na listopadové a prosincové mzdy," připomněla Lejsková.
Podle ředitele charity Lukáše Curyla krajské peníze pomohou k zachování stability služeb i jistoty zaměstnanců. "Podfinancování sociálních služeb však trvá a jednorázové uvolnění financí z Fondu sociálních služeb není systémovým řešením," podotkl Curylo.
I přes mimořádnou dotaci organizace dále hledají úspory. Jen moravskoslezským charitám chybělo do konce roku 76 milionů korun. Omezují proto například nákupy, opravy nebo nepřijímají náhrady za zaměstnance na dlouhodobé nemocenské. V obdobné situaci je i Armáda spásy, která musela omezit vzdělávání zaměstnanců a nákupy materiálu, odložila opravy i obnovu vybavení a nemohla přistoupit k plánovanému dorovnání mezd.
"Přestože mimořádná dotace významně pomůže s financováním osobních nákladů za měsíce listopad a prosinec, nepokryje plný rozsah finančních potřeb organizace. I přes úsporná opatření organizace nebude hospodařit vyrovnaně a pro rok 2027 předpokládáme pokračující finanční tlak na poskytovatele sociálních služeb," uvedla oblastní ředitelka Armády spásy pro Moravskoslezský kraj Jana Plačková.
Podobně je na tom i Slezská diakonie. Také podle její ředitelky Zuzany Filipkové je nezbytné hledat systémové řešení, které by zajistilo dlouhodobě udržitelné financování sociálních služeb.