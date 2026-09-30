Sociálním službám v Moravskoslezském kraji chybí peníze, hrozí zhoršení kvality

Autor: ČTK
  14:16
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Poskytovatelům sociálních služeb v Moravskoslezském kraji chybí peníze. Situace je kritická a nedostatek financí by mohl vést k omezování služeb a ohrožení jejich kvality a dostupnosti v regionu. Apelují proto především na ministerstvo práce a sociálních věcí a kraj, aby se situací zabývali. Novinářům to dnes řekli zástupci významných poskytovatelů sociálních služeb v kraji. Kraj ale doplácení služeb z vlastních prostředků nepovažuje za systémové řešení.

Ředitel Diecézní charity ostravsko-opavské Lukáš Curylo uvedl, že pro letošní rok bylo na financování sociálních služeb z ministerstva práce a sociálních věcí uvolněno původně 3,206 miliardy korun, což je o 171 milionů méně než loni. Ministerstvo později prostředky navýšilo o dalších 60 milionů korun a avizovalo, že kraji poskytne ještě dalších 53 milionů. I při započtení těchto částek ale bude meziroční rozdíl činit 58 milionů korun. Zároveň však rostou mzdové a provozní náklady a rozšířila se i krajská síť sociálních služeb. Do financování se navíc promítá fakt, že některé služby byly dříve hrazeny z evropských projektů, které ale končí, a poskytovatelé je tak musí financovat z běžných provozních peněz.

"Tento mix nepříjemných věcí zapříčinil to, že v našem kraji došlo k výraznému nárůstu potřeby finančních prostředků a z ministerstva práce a sociálních věcí přišlo v součtu méně peněz než v minulém roce," řekl Curylo.

Především neziskové organizace, které zajišťují značnou část služeb, se tak podle něj ocitly v neřešitelné situaci. V závěru roku některé z nich nebudou mít peníze na výplaty a některé vyčerpají veškeré své rezervy, které léta tvořily na svůj další rozvoj či nezbytné opravy. "Jenom za Diecézní charitu ostravsko-opavskou to srovnání mezi rokem 2025 a 2026 činí minus sedm milionů. Když vezmeme, že zhruba tři procenta je nárůst provozních nákladů, tak jsme na 32 milionech korun. Kdybychom měli dorovnat platovou sféru, tak jsme v minusu 76 milionů korun," uvedl Curylo.

Mnohé neziskové organizace proto ani nezvedaly mzdy, což navíc působí další problémy. V příspěvkových organizacích totiž platy vzrostly, a zvětšují se tak rozdíly mezi pracovníky neziskových a příspěvkových organizací.

Například Slezské diakonii, která v kraji poskytuje širokou škálu služeb, meziročně chybí 39 milionů korun. "To je velká částka. Kdyby to bylo méně, tak to nějak zvládneme. Když připočtu provozní náklady, jsou to další čtyři miliony, a nemohli jsme navýšit mzdy zaměstnancům, protože na to nemáme, kdybych to připočítala, je to dalších 11 milionů, takže by celkový deficit byl 54 milionů," řekla ředitelka Slezské diakonie Zuzana Filipková.

Dopady podle ní budou obrovské. Kvůli nezvýšení mezd hrozí odchody zaměstnanců. "Už tak získat zaměstnance do sociálních služeb je velký problém, když jsme nenavýšili mzdy a nedali zatím letos žádné odměny, tak ti lidé to nevydrží a nebudou to dělat," uvedla Filipková. Peníze podle ní chybí na potřebné materiálové vybavení, ale i na vzdělávání, které je v sociálních službách povinné. Pro klienty jsou už nyní omezeny aktivity, nejezdí se s nimi na pobyty či výlety. Pokud se situace nezmění, bude diakonie nucena omezit provoz denních stacionářů či terénních služeb.

Podobně je na tom Armáda spásy. K zachování kvality služeb a jejich kapacit a narovnání mezd jí letos chybí 29,5 milionu korun. "Většině služeb chybí finance na poslední měsíc roku, ale například nízkoprahovým zařízením pro děti a mládež v Ostravě a Havířově a službě prevence bezdomovectví v Ostravě chybí prostředky na poslední dva měsíce. Noclehárně pro muže v Havířově chybí finance dokonce na tři měsíce. Provoz těchto služeb lze jen obtížně omezit, aniž bychom porušili závazné podmínky krajské sítě Moravskoslezského kraje i zákonné požadavky," řekla oblastní ředitelka Armády spásy pro Moravskoslezský kraj Jana Plačková.

Organizace, které dnes na problém financování upozornily, přitom zajišťují podstatnou část sociálních služeb v regionu. Už na zářijovém zasedání zastupitelstva kraje padl návrh na uvolnění 100 milionů korun z prostředků kraje, které by pomohly s financování sociálních služeb. Návrh ale nebyl přijat. Podle Curyla proto organizace opětovně žádají ministerstvo a kraj, aby problém řešily. Pro alespoň základní zajištění provozu organizací bez navýšení mezd by bylo potřeba odhadem zhruba 60 milionů korun.

"Pokud by měly kraje pravidelně nahrazovat chybějící státní prostředky, přenášela by se odpovědnost za financování sociálních služeb na kraje, přestože ji podle zákona nenesou," řekla mluvčí hejtmanství Nikola Birklenová. Dodala, že rozpočet kraje navíc nemá volné prostředky, které lze kdykoli převést na jiný účel, ale většina je vázána na konkrétní účely. "Zvláště v závěru roku proto není reálné hledat desítky milionů korun, které by mohly nahradit systémový výpadek financování. Řešení proto musí spočívat především ve stabilním a předvídatelném nastavení financování sociálních služeb na celostátní úrovni, nikoli v jednorázovém zalepování vzniklého deficitu," doplnila mluvčí.

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