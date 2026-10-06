Sokolové chystají v Bohumíně opravu areálu Kuželna za sedm milionů korun

Sokolové chystají v centru Bohumína na Karvinsku obnovu areálu Kuželna. Modernizace bude stát zhruba sedm milionů korun. Náklady pomůže z velké části pokrýt dotace Národní sportovní agentury. Zbývající více než dva miliony korun doplatí město. Sportovci tak získají lepší zázemí pro volejbal, nohejbal i malou kopanou. Novinářům to dnes sdělila mluvčí radnice Jana Končítková.
"Venkovní sportoviště už mají po desítkách let provozu nejlepší za sebou a jsou na hraně životnosti. I kvůli předloňským záplavám, při nichž byl areál několik dnů pod vodou," uvedla mluvčí. V areálu vznikne víceúčelové hřiště s umělým trávníkem, vhodné například pro malou kopanou, a tři volejbalové kurty. Projekt počítá také s opravou oplocení a výměnou tribun za nové. Práce by měly začít příští rok na jaře.
"Sokol má v Bohumíně dlouhou tradici a do jeho aktivit se zapojuje téměř 300 členů včetně mládeže. Areál Kuželny k městu neodmyslitelně patří. Bezprostředně po povodních jsme deklarovali, že našim spolkům pomůžeme dofinancovat opravy jejich majetku, pokud získají dotaci," řekl místostarosta Bohumína Igor Bruzl (nestr.).
Areál má více než stoletou historii. Sokolové koupili pozemek ve Fügnerově ulici v roce 1921 a proměnili ho na letní cvičiště s hudebním pavilonem. Název Kuželna dostal po roce 1933, kdy jednota postavila kuželkářskou hernu a následně restauraci se společenským zázemím. Postupně k zázemí přibyly kurty na volejbal, kde se od 90. let minulého století hraje městská liga smíšených družstev. Před 20 lety v něm vzniklo první hřiště s umělým povrchem ve městě.
Radnice podpoří i sokolskou jednotu v Záblatí, které přispěje na opravu střechy sokolovny. Letos v lednu při poslední provizorní opravě odborná firma konstatovala, že střecha potřebuje kompletní výměnu. "Původně měla rekonstrukce začít teď v říjnu, ale během letních přívalových dešťů do sokolovny opakovaně zateklo. Proto jsme práce museli uspíšit. Firma nastoupila na konci srpna a nyní už máme novou krytinu, která by měla vydržet dalších 30 let," uvedla místostarostka TJ Sokol Záblatí Pavla Skokanová. Investice vyšla na 900.000 korun, polovinu nákladů uhradí město, zbytek i s pomocí půjčky TJ Sokol.