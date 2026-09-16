Soubor přiveze do Ostravy hudební cestu od renesance po Simona a Garfunkela

Osm hlasů, které dokážou znít jako jeden dokonale sladěný nástroj, zazní 17. září v ostravském Evangelickém Kristově kostele. Britský vokální soubor VOCES8 tam vystoupí na 23. ročníku Svatováclavského hudebního festivalu s programem Give Me Your Stars. Posluchačům nabídne cestu od renesanční polyfonie přes duchovní hudbu až k jazzu, folku a písním Simona a Garfunkela. ČTK to dnes za pořadatele festivalu řekla Eva Františáková.
"Dramaturgie koncertu staví na kontrastu staletí i hudebních světů. Úvod obstará Regina Caeli španělského renesančního skladatele Tomáse Luise de Victorii, po níž zazní například Nunc Dimittis britského skladatele Gustava Holsta a Ubi Caritas norského autora Oly Gjeila," uvedla Františáková. Duchovní hudba se v programu bude střídat se současnou tvorbou a ukáže i krajní možnosti osmi lidských hlasů bez doprovodu nástrojů.
Výraznou část večera bude tvořit americká hudba. Zazní například osobité zhudebnění 23. žalmu od Bobbyho McFerrina. Současnou britskou tvorbu zastoupí Lucy Walkerová se skladbou Give Me Your Stars, která dala název celému programu.
"Druhá polovina koncertu se vydá směrem k folku a populární hudbě. VOCES8 zazpívá The Road Home Stephena Pauluse, Schubertovu píseň Liebe, tradiční irskou baladu Danny Boy nebo skladbu Underneath the Stars britské zpěvačky Kate Rusby. Večer vyvrcholí písněmi The Sound of Silence dvojice Simon & Garfunkel, jazzovým standardem April in Paris a závěrečným číslem I Get a Kick out of New York," vyjmenovala.
Právě střídání hudebních světů patří k charakteristickým rysům VOCES8. Jeho vystoupení stojí na přesné intonaci, rytmické souhře a práci s barvou lidského hlasu.
Svatováclavský hudební festival, který se věnuje prezentaci staré a duchovní hudby, se letos koná po 23. a kromě Ostravy nabízí koncerty i na dalších místech Moravskoslezského kraje. Program festivalu zahrnuje kromě klasické hudby také projekty propojující různé žánry a interpretační přístupy.