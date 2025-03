Za osmnáct zraněných podmínka. Majiteli kolotoče pomohla kajícnost a odškodnění

Provozovateli extrémnější verze řetízkového kolotoče nazvané Rotating Tower hrozilo za obecné ohrožení z nedbalosti vězení od půl roku do pěti let. Od soudu dnes odešel s podmínkou ve výši 24 měsíců s odkladem na 40 měsíců.

„Současně nesmí 50 měsíců provozovat prostředky lidové zábavy bez dozoru oprávněné osoby,“ zaznělo v rozsudku. K tomu soud stanovil dohled probačního úředníka a Lipa dále musí podle svých sil a možností uhrazovat škodu poškozeným. „Jde o preventivní výchovný trest,“ konstatovala soudkyně.

Státní zástupce se proti rozsudku na místě odvolal. Odsouzený se svého odvolání vzdal a zmocněnci poškozených si ponechali lhůtu. Případem se tak bude zabývat Krajský úřad v Ostravě.

Žaloba Lipu vinila z toho, že atrakce neměla v pořádku napájení a další technické části. Nevlastnil ani povinnou technickou dokumentaci, například měl propadlou certifikaci, tedy povolení k provozování atrakce.

Manuál obsluhy stroje nebyl k dispozici v češtině. „Navíc při stavbě atrakce na místě nebyla dodržena stanovená vzdálenost pevných překážek, tedy distanc dvou a půl metru od atrakce,“ upozornil státní zástupce na to, že sedačky narážely do zábradlí a zejména budky pokladny.

Naopak na své straně měl Lipa několik polehčujících okolností. Nikdy nebyl trestán, certifikát si podle svého obhájce měl vyzvednout hned v následujících dnech a zejména pomohl jeho přístup: nezapíral, přiznal se a snažil se všechny postižené odškodnit. „Jeho postoj lze označit jako kajícný,“ podotkla soudkyně.

„Dohled nad kolotoči je nedostatečný“

Lipa prohlásil vinu a řekl, že je mu moc líto, co se stalo. „Chtěl bych se všem omluvit. S pomocí rodiny a svých kamarádů hradím bolestné i nad rámec pojištění,“ nastínil Lipa svou snahu. Připojil, že za tři generace, co se jeho rodina věnuje provozování pouťových atrakcí, se nikdy nic takového nestalo.

Jak státní zástupce, tak i jeden ze zmocněnců se podivovali nad technickým stavem kolotoče. „Ani znalecká komise nepřišla na to, jaká součástka poruchu způsobila. Tento kolotoč sestavovalo několik firem, poté byl asi rok v zahraničí, co se tam dělo, nikdo neví. Pokud by se toto neopravitelné zařízení vrátilo do provozu, mohlo by způsobit další neštěstí,“ řekl státní zástupce.

Jeden ze zmocněnců zase poukazoval na to, že podle jeho názoru na základě studování obsáhlého spisu je kontrola provozovatelů ze strany státu nedostatečná. „Bohužel se o tyto atrakce, kterých využívá velké množství lidí, starají lidé bez potřebného vzdělání,“ povzdychl si. Poukázal přitom na to, že v zastavení kolotoče byla několikasekundová prodleva.

Zabavení atrakce u soudu neprošlo

Lipa se mu snažil oponovat tím, že každý rok chodil na školení. „Specializovaná firma také každoročně před sezonou kontrolovala atrakci a vydávala povolení k provozu,“ konstatoval Lipa. Podle něj nelze řetízkový kolotoč zastavit na místě, ale jde o setrvačníkový systém.

Žalobce žádal, aby zařízení soud nechal zabavit a už nikdy nemohlo být v provozu, to však soud odmítl. „Věříme, že nikdo zařízení bez opravy nespustí, když vidí, jaké měla porucha následky. Také medializace snad pomůže k tomu, aby lidé věděli, co se může stát, když se něco podcení,“ uvedla soudkyně.

Navíc atrakce stojící stále na policejním parkovišti Lipovi zřejmě už ani nepatří. Za atrakci v hodnotě 1,9 milionu korun totiž zaplatil zatím jen 150 tisíc. Firma tak už oznámila, že odstupuje od kupní smlouvy, zařízení si ponechá a uhrazenou částku muži vrátí.

Zlomeniny, vyražené zuby i jizvy

Na odškodnění poškozených údajně šly všechny jeho úspory a ještě se zadlužil. „Uzavřeli jsme dohodu přibližně s polovinou poškozených. Tedy s těmi, kteří komunikovali. Jejich nároky byly uhrazeny. Stejně tak i všechny pohledávky, které uplatnily pojišťovny za jejich léčení,“ uvedl Lipův obhájce Petr Hampel. Dodal, že u zbytku čekají na dodání lékařských posudků.

Nehoda se stala v sobotu 3. září 2022 po 15. hodině v lunaparkové části slavností. Speciální atrakce, která na vysokém stožáru vyjížděla nahoru a dolů, se tehdy nezastavila v šesti metrech jako obvykle, ale klesla až dolů.

Zavěšené sedačky tak při otáčení stroje narážely do zábradlí atrakce i budky pokladny. Zranilo se osmnáct lidí. Šlo o ženy, muže i nezletilé děti, nejmladšímu bylo sedm let. „Na kolotoč už nikdy nesednu. Bylo to strašné. Zdravotní problémy mám dodnes,“ popsala například žena, která měla po pádu atrakce vyražené zuby a zlomenou čelist.