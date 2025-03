Smrt v autě rozdrceném o tahač s tankem. Litevský řidič kamionu dostal rok a půl

Soud rozhodl o nepodmíněném trestu, ačkoliv státní zástupce navrhoval podmínku. K osmnáctiměsíčnímu vězení čtyřiapadesátiletý obžalovaný nadto nesmí pět let řídit motorová vozidla, což je však platné jen na území České republiky. Finanční nároky se mají řešit u jiného soudu.

Proti trestu si obžalovaný podal hned na místě odvolání, státní zástupce si ponechal lhůtu. Případem se tak ještě bude zabývat Krajský soud v Ostravě.

Nehoda se stala v sobotu 4. května po osmé hodině ráno. Tahač s návěsem naloženým legendárním sovětským tankem T34 směřoval na vojenskou ukázku osvobození Bohumína. Když čekal na otevření závory kvůli sjetí z dálnice, zůstal stát v pravém jízdním pruhu. Za ním stála Škoda Fabia, ve které seděli otec se synem, kteří měli poté tank řídit. Vozidla měla zapnutá blikající výstražná světla.

Za necelé dvě minuty je objelo několik osobních vozů, dva kamiony a jeden autobus. Jenže pak z českého vnitrozemí směrem na Polsko přijel litevský kamion vezoucí několik osobních automobilů naložených v Itálii.

Jeho řidič se vůbec nesnažil přejet do levého pruhu ani nebrzdil. V plné rychlostí 85 km/h narazil do fabie a doslova ji sešrotoval o tahač s tankem.

„Bylo to totální devastace osobního vozu. Pětasedmdesátiletý řidič v něm utrpěl mnohočetná zranění neslučitelná se životem, jeho jednapadesátiletý spolujezdec utrpěl velmi těžká zranění,“ konstatoval státní zástupce.

Litevský řidič Laisvunas Valinčius byl obžalován z usmrcení z nedbalosti a z těžkého ublížení z nedbalosti, za což mu hrozilo až šest let vězení. Muž na jednání soudu z Litvy dorazil a ze svého činu se zpovídal.

„Je mi moc líto, co se stalo. Skoro dvacet let jsem profesionálním řidičem a nikdy jsem neměl v žádné zemi nehodu. Moc mě to mrzí a postiženým lidem se omlouvám,“ řekl muž přes tlumočníka a prohlásil vinu.

Úplně mě oslnilo ranní slunce, hájil se Litevec

Vyučený obráběč kovů i po nehodě pracuje u litevské společnosti jako řidič, jen nejezdí přes Českou republiku a má méně jízd. K nehodě uvedl, že ho v kritický okamžik oslnilo slunce.

„Vozy jsem sice na dálku viděl, ale vůbec mě nenapadlo, že nejedou, ale stojí. Pak mě úplně oslnilo ranní slunce a snažil jsem se vyklopit protisluneční clonu. A když jsem si všiml, že auta stojí, už nebyl čas nic udělat,“ vypověděl s pláčem řidič, který prý ani neviděl auta plynule objíždějící soupravu s tankem a osobní vůz.

Poškozeným poslal omluvné dopisy, bude se také snažit uhradit maximum škody, což však bude muset učinit zejména jeho zaměstnavatel.

Na cestu vyrazil z Itálie přes Rakousko, Maďarsko a Slovensko. V Česku pak splnil povinnou jedenáctihodinovou přestávku, vyspal se, natankoval a vyrazil směr Polsko a Litva. Ale dojel jen k Bohumínu. Test na alkohol dopadl negativně, litevský řidič utrpěl jen zhmožděninu nohy.

Nehoda mi rozvrátila život, smutní zraněný

Jako zázrakem vyvázl z nehody „jen“ s těžkým zraněním Jan Klimeš, spolujezdec z fabie. „Na nehodu si vůbec nevzpomínám. Pamatuji si jen, jak pro mě otec přijel a poté jak se probouzím na ARO v ostravské fakultní nemocnici. Týden jsem byl v kómatu,“ popsal muž, který má zdravotní problémy dodnes.

„Na jedno oko vidím velmi špatně, půjdu na operaci. Špatnou mám hybnost rukou, čeká mě rehabilitace. Nehoda mi úplně rozvrátila život,“ povzdychl si. Navíc přišel o otce. „To je obrovská ztráta, z níž se má matka nemůže dostat, úplně nás to zničilo.“

Státní zástupce žádal pro obžalovaného podmínku s delší zkušební dobou a zákazem řízení, obhájci to přišlo příliš přísné, proto navrhoval mírnější trest. Také Klimeš nechtěl, aby řidič skončil ve vězení. „Jen to do konce života mějte před očima, co jste způsobil, a ať se vám už nikdy nic nestane,“ konstatoval Klimeš.

Soudce: Podmínka? Takřka beztrestnost

Soud však nakonec překvapivě vynesl nepodmíněný trest a Valinčiuse poslal na rok a půl za mříže. Trest by mohl vykonat v rodné zemi.

„Je to profesionální řidič s dlouholetou kariérou a měl si počínat opatrně a obezřetně, měl být stoprocentně koncentrován, což tak nebylo. Nevíme přesně, co obžalovaný dělal, proč vůbec nereagoval,“ vysvětlil soudce.

Dodal, že to je stejné, jako kdyby manipuloval s mobilem nebo jiným zařízením. „Zkrátka po poměrně dlouhou dobu se v rozhodných okamžicích vůbec nedíval před sebe. Mám za to, že takové jednání s tak tragickými následky nelze potrestat jinak než nepodmíněným trestem,“ pokračoval soudce.

Zdůraznil, že neuvěřil verzi oslnění slunce. „Na záznamu nehody je podle stínů vozidel zřejmé, že to nepřichází v úvahu,“ konstatoval s tím, že z tachografu litevského kamionu je zřejmé, že řidič „prakticky vůbec nereagoval“.

Připomněl také, že soud ve výši trestu zohlednil fakt, že i poškození porušili svou povinnost, když zastavili v pravém jízdním pruhu na dálnici.

Soudce upozornil, že kdyby vyslyšel návrhy na podmínku, muž by byl potrestán jen málo nebo fakticky beztrestně.

„Kdekoliv mimo Českou republiku by mohl řídit motorová vozidla a ve zkušební době by se osvědčil už jen tím, že se nebude zdržovat na území naší republiky. Nebyla by to dostatečná generální prevence, pokud bychom na takovou nehodu reagovali tím, že viník odejde prakticky bez trestu,“ poukázal soudce.