Plynem chtěl zabít sebe i čtyřletého syna. Muž vinu přiznal, dostal 14 roků

Jen náhodou se nikomu nic nestalo. Sousedé totiž ucítili plyn a zavolali hasiče. „Obžalovaný jim až po opakovaném bušení na dveře otevřel, takže mohli zastavit hořáky. On sám neudělal nic, aby hrozící tragédii zabránil,“ uvedl soudce Krajského soudu v Ostravě Miroslav Mucha, který muže odsoudil za pokus o vraždu a pokus obecného ohrožení.

Z jednání u soudu vyplynulo, že se nejednalo o demonstrativní čin, ale o zkratkovité jednání opilého muže, který měl existenční problémy. Neměl práci, neměl peníze na nájem a staral se o syna, kterého mu svěřil do péče soud, protože matka se o něj moc nezajímala. Navíc se mu rozpadl partnerský vztah.

„Nechápu to. Asi nikdy toto své jednání nepochopím. Lituji, že jsem do toho zatáhl syna,“ řekl muž, který se ke všemu přiznal.

V krvi měl 2,5 promile

Podle znalců měl asi dvě a půl promile alkoholu v krvi, když 26. října 2023 večer uložil sebe a chlapce na podlahu v karvinském bytě a pustil všechny čtyři hořáky plynového sporáku, aniž by je zapálil.

Obžalovaný je rodákem z Bohumína a v jeho trestním rejstříku jsou nejen tři odsouzení za majetkové delikty v České republice, ale také tři tresty ve Velké Británii, kde delší dobu žil. U soudu vyprávěl, že mimo jiné pracoval jako kuchař na ostrově Kypr.

Soud v tomto případě uplatnil institut takzvaného prohlášení viny, který je součástí trestního řádu od roku 2020. „Mohli jsme rozhodnout necelý měsíc po podání obžaloby. Je to úžasné zrychlení. Tak by to mělo být v moderní demokracii,“ prohlásil soudce Mucha.

Obžalovanému hrozilo až dvacetileté vězení. Státní zástupce žádal patnáct let. Rozsudek zatím není pravomocný, protože obžalovaný i státní zástupce si ponechali lhůtu na možné odvolání. „Doufám, že mi syn někdy odpustí,“ řekl obžalovaný před vyhlášením verdiktu.