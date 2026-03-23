Soud potvrdil podmínku pro muže, který před volbami napadl holí Babiše

Krajský soud v Ostravě dnes potvrdil podmíněný trest pro muže, který loni v září na předvolebním mítinku v Dobré na Frýdecko-Místecku napadl francouzskou holí předsedu hnutí ANO a současného premiéra Andreje Babiše. Zamítl odvolání státního zástupce, který pro invalidního důchodce požadoval i peněžitý trest, uvedl server iDNES.cz. Verdikt je pravomocný, možné je už jen dovolání k Nejvyššímu soudu.
Okresní soud ve Frýdku-Místku letos v lednu potrestal seniora za výtržnictví a pokus o ublížení na zdraví roční podmínkou s odkladem na dvouletou zkušební lhůtu. Navíc rozhodl, že musí pojišťovně uhradit náklady spojené s ošetřením napadeného politika, které činily zhruba 3000 korun. "Motivací byl jednoznačně politický nesouhlas. Politické neshody ale není možné v naší společnosti řešit holemi či jakoukoliv silou," řekl tehdy soudce. Jednání odsouzeného bylo podle něj společensky nebezpečné. Obžalovaný se vzdal práva na odvolání, žalobce Miroslav Nogol se ale ještě v soudní síni odvolal ke krajskému soudu. Chtěl, aby byl muž potrestán i pokutou 10.000 korun. Přistoupil by i na nižší částku, ale vadilo mu, že soud neuložil žádnou pokutu.
Krajský soud v Ostravě ale potvrdil původní verdikt. "S tímto rozhodnutím se neztotožňujeme, více k dalšímu postupu zvážíme po doručení písemného vyhotovení usnesení," řekl iDNES žalobce Petr Valíček. Obhájce obžalovaného Martin Bílý během jednání soudu prohlásil, že šlo o výjimečný zkrat, který se už určitě nebude opakovat. "Chtít udělit trest jako odstrašení ostatním, to už je exemplární trest," míní. Po vynesení rozsudku konstatoval, že soud zohlednil zdravotní a finanční stav obžalovaného i to, že dosud nebyl trestán.
Incident se stal loni 1. září. Obviněný muž k Babišovi přistoupil v okamžiku, kdy politik hovořil s lidmi. Udeřil ho francouzskou holí jednou do hlavy a jednou do zad ve chvíli, kdy se k němu Babiš otáčel zády. Předseda hnutí ANO byl zraněn a ošetřen v nemocnici, po útoku na dva dny přerušil svůj předvolební program.
Babiš při výslechu na policii řekl, že útočníka neviděl. "Myslel jsem nejprve, že na mě někdo hodil dlažební kostku. Až v autě cestou do nemocnice mi řekli, že mě někdo udeřil holí," uvedl Babiš. Řekl také, že ho bolest omezila v jeho předvolební činnosti. "Lékaři mi doporučili tři dny klidu," poznamenal. Nepožadoval žádnou náhradu škody a přijal omluvu útočníka.
Obžalovaný důchodce u soudu řekl, že útok byl reakcí na konkrétní situaci na místě. Podle něj Babiš otevřeně lhal. "Zatmělo se mi před očima. Lhát se nemá a na veřejnosti vůbec. Litují toho. Netušil jsem, že jsem toho schopen," řekl. Připomněl, že Babišovi se prostřednictvím sociálních sítí omluvil.