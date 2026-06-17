Soud řeší spor o výpověď z komunitního centra v ostravské kolonii Bedřiška

Okresní soud v Ostravě se zabývá sporem mezi městským obvodem Mariánské Hory a Hulváky a Spolkem N.O.B.L, který působí v hulvácké kolonii Bedřiška. Spolek dostal od radnice výpověď z komunitního centra, o jehož provoz se stará, a brání se žalobou. Radnice naopak vůči spolku podala žalobu na vyklizení centra. Soud dnes spor odročil na srpen.
Smlouvu o pronájmu budovy se radnice rozhodla ukončit bez udání důvodu ke 30. listopadu 2025. "Překvapilo nás to. Všechny podmínky jsme dodržovali," řekla u soudu členka spolku a mluvčí obyvatel Bedřišky Eva Lehotská.
Uvedla, že spolek centrum opravil a využívají ho zejména sociálně slabí obyvatelé, děti i dospělí, nejen z Bedřišky, ale i z jiných částí Ostravy. Spory s radnicí se podle Lehotské začaly objevovat, když obvod začal z osady vystěhovávat lidi, převážně Romy, a spolek se postavil na jejich stranu.
Starosta Mariánských Hor a Hulvák Patrik Hujdus (Starostové pro Ostravu) soudu řekl, že závažné neshody mezi radnicí a spolkem nebyly. Radnice ale podle něj došla k tomu, že by prostor chtěla využít lépe a dát ho k dispozici pro další rozvoj.
"Chtěli bychom, aby zůstalo komunitní centrum, které bude k dispozici osadě Bedřiška i ostatním obvodům města, ale aby ho provozoval někdo jiný s jinými parametry," řekl Hujdus. Uvedl, že někteří obyvatelé Bedřišky se už dřív na radnici obraceli s tím, že mají pocit, že komunitní centrum neslouží všem, ale spíš jen pro určitou skupinu obyvatel.
Obvod na provoz centra vypsal už třetí výběrové řízení. Podle Hujduse ale některé organizace nabídku nepodaly, protože nechtěly být vláčeny v médiích. "Může se stát, že nakonec prostor nebude v pronájmu, ale bude ho spravovat sama radnice," řekl starosta. Radnice podle něj čeká, až se prostor uvolní a bude s ním moci začít pracovat.
Bedřiška je bývalá hornická kolonie s finskými domky u zaniklého kamenouhelného Dolu Bedřich. Dlouhodobě ve městě vyvolává spory. Obvod do osady v minulosti sestěhoval problémové romské rodiny. Vyloučená lokalita, kde často zasahovala policie, se ale později díky neziskovým organizacím a sociálním pracovníkům změnila v klidné a funkční místo k bydlení, které je podle zastánců osady unikátním příkladem soužití Romů a majoritní společnosti.
Do povědomí veřejnosti se Bedřiška dostala loni v listopadu, kdy tam obvod dal několik domků zbourat. Místní obyvatelé a aktivisté proti tomu protestovali. Ostravský magistrát později rozhodl, že demolici pěti domů povolil vítkovický stavební úřad v rozporu s právními předpisy. Magistrát původní rozhodnutí o demolici zrušil, domy už jsou ale zbourané.
Podle obvodní radnice jsou domy v osadě za hranicí životnosti a náklady na opravy vysoké. Nájemníky, kterým nabízí náhradní ubytování, chce vystěhovat a nechat oblast jako strategickou územní rezervu. Obyvatelé uvádějí, že domky nejsou v tak špatném stavu. Chtěli je odkoupit, radnice to ale odmítá. V Bedřišce žije téměř 50 lidí.
"Co teď provedli výpovědí centra je v rozporu s dobrými mravy a s tím, co jsme tam za práci odvedli. Navíc se domníváme, že jakýkoliv další subjekt, který by tam přišel cizí, tam nebude působit podle potřeb lidí," řekla Lehotská.
Uvedla, že rozhodnutí radnice je pro místní obrovský zásah, po kterém ztratí jistotu, prostor pro děti i možnosti jejich doučování. Po tom, jakou tam za celé roky odvedli práci, je to podle ní pro místní těžké přijmout. "Dneska třeba nemáme snad žádného neplatiče... Poprvé v historii Bedřišky dvě děti dokončily střední školu," řekla Lehotská.
Uvedla, že prostor nevyklidili, protože je důležitý pro komunitu a zajišťování činností pro děti. Vzhledem k omezení dotací ho ale spolek využívá v podstatně menším rozsahu. "Máme stěží na to, abychom zaplatili nájmy, vodu a takové věci," řekla.
Prázdninový provoz chce ale spolek zajistit dětem tak, jak byly zvyklé. "To znamená výlety, nějaké ty volnočasovky, stanování, kempování, prostě takové věci. To bude bohužel asi všecko z našich peněz," řekla Lehotská.