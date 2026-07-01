Soud v Bruntále projedná kauzu bývalé manažerky Horských lázní Karlova Studénka

Okresní soud v Bruntále se bude zabývat kauzou bývalé manažerky Horských lázní Karlova Studánka, která je podle obžaloby podezřelá, že ovlivňovala veřejnou zakázku tohoto státního podniku. Je možné, že soudce vynese rozsudek.
Podle obžaloby souzená žena zmanipulovala zakázku na opravu oken v lázeňském domu Libuše. Obžalována je ze sjednání výhody při zadávání veřejné zakázky při veřejné soutěži. Ve vězení může strávit osm let.
Manažerka, v lázních působila od roku 2014. Letos v lednu ji tehdejší ředitel Jan Poštulka odvolal. Sám později na svou funkci rezignoval.
Státní Horské lázně Karlova Studánka v Jeseníkách jsou nejvýše položenými lázněmi v Česku. Léčí se tam lidé s nemocemi dýchacího, pohybového a oběhového ústrojí, pacienti po onkologické léčbě, pacienti s kožními nemocemi, nemocemi nervovými a také s duševními poruchami. Ročně lázně léčí více než 3000 pacientů, kteří mají k dispozici 464 lůžek.
Lázně patří mezi příspěvkové organizace ministerstva spolu s fakultními nemocnicemi nebo léčebnými ústavy. Podle výroční zprávy za rok 2024 v nich v daném roce nocovalo více než 11.000 klientů, z nich asi 3000 mělo pobyt hrazený plně či částečně z veřejného zdravotního pojištění. Státní podnik hospodařil s 235 miliony korun, byl v zisku 15,1 milionu. Pracuje v něm 188 zaměstnanců.