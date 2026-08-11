Soud v Ostravě rozdělil kauzu pašování fosforu pro výrobu pervitinu

Krajský soud v Ostravě dnes vyloučil k samostatnému projednání případ tří českých obžalovaných, kteří se v kauze pašování červeného fosforu pro výrobu pervitinu přiznali a prohlásili vinu. Soud jejich případ projedná samostatně a rozsudek vynese 14. září. Ukrajinský obžalovaný, který vinu odmítá, bude souzen samostatně. V jeho případě bude pokračovat standardní hlavní líčení s dokazováním a výslechy svědků. ČTK to řekl mluvčí soudu Jaromír Parobek.
Soud začal rozsáhlou kauzu projednávat v pondělí. Před soudem tehdy usedli čtyři lidé ve věku od 27 do 72 let. Tři čeští obžalovaní, manželský pár a otec ženy, prohlásili vinu. Právě jejich část vyčlenil senát k samostatnému projednání. Ukrajinec vinu nepřiznal. Jeho případ proto bude soud dál projednávat v klasickém hlavním líčení. Soud bude provádět dokazování a vyslýchat svědky. Vedle drogové trestné činnosti mu obžaloba klade za vinu také podvod. Podle spisu chtěl v jednom případě místo červeného fosforu dodat komplicům cement.
Více než sedmičlenná mezinárodní skupina podle obžaloby nechala z Ukrajiny do Česka a Polska přivézt 400 kilogramů červeného fosforu. Toto množství by podle státního zastupitelství stačilo k výrobě 1,2 tuny pervitinu v hodnotě kolem 1,2 miliardy korun. Část skupiny tvořili také lidé z Polska, kteří jsou souzeni samostatně ve své vlasti.
Tři čeští obžalovaní na dovozu spolupracovali s ukrajinským komplicem, který společně s dalšími společníky zajišťoval chemickou látku na Ukrajině. Manželský pár je nyní ve vězení, kde si odpykává tresty za obchodování s tabletami obsahujícími látky potřebné pro výrobu pervitinu. Muž má ve vězení strávit 12 let, jeho manželka o tři roky méně.
Červený fosfor je jedním z prekurzorů využívaných při výrobě pervitinu. Státní zástupce v obžalobě uvedl, že zajištěné množství mohlo sloužit k výrobě více než 1,2 milionu gramů pervitinu. Při orientační ceně na černém trhu kolem 1000 korun za gram by cena takového množství drogy mohla přesáhnout 1,2 miliardy korun.
Případ je podle státního zástupce výjimečný také tím, že část obžalovaných v trestné činnosti pokračovala v době, kdy už čelila trestnímu stíhání v jiné rozsáhlé drogové kauze související s obchodováním s prekurzory pro výrobu pervitinu.