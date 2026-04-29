Za žárlivosti zapálil chatku, kde málem uhořeli dva lidé. Senior dostal 15 let

Petra Sasínová, ČTK
  13:32aktualizováno  13:32
Ostravský krajský soud vynesl ve středu rozsudek za brutální žhářský útok ze žárlivosti, který jen zázrakem neskončil tragédií. Sedmašedesátiletý Vojtěch Zaremba podle obžaloby o vánočních svátcích v roce 2024 v Ostravě-Heřmanicích úmyslně zapálit zahradní chatku, ve které se v tu chvíli nacházeli dva lidé. Obětem se podařilo z hořícího objektu včas uniknout. Útočníkovi soud vyměřil patnáct let vězení s ostrahou.
Ostravský krajský soud poslal na 15 let do vězení sedmašedesátiletého Vojtěcha...

Ostravský krajský soud poslal na 15 let do vězení sedmašedesátiletého Vojtěcha Zarembu, který se o Vánocích v roce 2024 pokusil ze žárlivosti upálit dva lidi v zahradní chatce.

Ostravský krajský soud poslal na 15 let do vězení sedmašedesátiletého Vojtěcha...
V Ostravě-Heřmanicích 26. prosince vzplála chatka. Byli v ní muž a žena....
V Ostravě-Heřmanicích vzplála chatka. Byli v ní muž a žena. Kriminalisté...
V Ostravě-Heřmanicích vzplála chatka. Byli v ní muž a žena. Kriminalisté...
Rozsudek ještě není pravomocný. Obžalovaný i státní zástupce si vzali lhůtu na rozmyšlenou.

Za pokus o dvojnásobnou vraždu mu státní zástupce Michal Krol navrhl nepodmíněný trest ve výši 16 let.

Důchodce Vojtěch Zaremba se snažil v chatce upálit dva bezdomovce a podle Michala Krola jednal pod vlivem alkoholu, protože žárlil na ženu, která v chatce byla s jiným mužem.

Zaremba se přiznal, že chatku podpálil, ale hájí se tím, že netušil, že může oba zapálit a připravit o život.

K dramatické události došlo dopoledne na druhý svátek vánoční 26. prosince 2024 v zahrádkářské kolonii v Ostravě-Heřmanicích. V dřevěné chatce pobýval tehdy čtyřicetiletý muž a osmatřicetiletá žena. Vojtěch Zaremba přišel na místo a motivem jeho návštěvy byla žárlivost.

Ostravský krajský soud poslal na 15 let do vězení sedmašedesátiletého Vojtěcha Zarembu, který se o Vánocích v roce 2024 pokusil ze žárlivosti upálit dva lidi v zahradní chatce. (29. dubna 2024)
Ostravský krajský soud poslal na 15 let do vězení sedmašedesátiletého Vojtěcha Zarembu, který se o Vánocích v roce 2024 pokusil ze žárlivosti upálit dva lidi v zahradní chatce. (29. dubna 2024)
V Ostravě-Heřmanicích 26. prosince vzplála chatka. Byli v ní muž a žena. Kriminalisté obvinili 65letého muže z dvojnásobného pokusu vraždy.
V Ostravě-Heřmanicích vzplála chatka. Byli v ní muž a žena. Kriminalisté obvinili pětašedesátiletého muže z dvojnásobného pokusu vraždy. (26. prosince 2024)
Přímo na místě došlo k fyzickému konfliktu mezi Zarembou a druhým mužem. Po hádce se Zaremba rozhodl pro brutální pomstu. Podle vyšetřování využil hořlavinu, kterou zapálil vnější obložení a jediné dveře chatky. V tu chvíli se uvnitř nacházela jak žena, na kterou žárlil, tak jeho sok.

Útěk z plamenů a zásah hasičů

Zatímco chatka začala rychle hořet, útočník z místa odešel, aniž by se zajímal o osud lidí uvnitř nebo aniž by přivolal pomoc. Dvojici se podařilo z hořící pasti uniknout. Muž utrpěl lehčí zranění, žena vyvázla bez fyzické újmy.

Hasiči na místě bojovali s plameny přes hodinu a museli z objektu vynést dvě propanbutanové lahve, které hrozily výbuchem.

Policisté zadrželi Zarembu krátce po činu. V té době byl pod vlivem alkoholu, a proto musel být nejprve převezen na záchytnou stanici. Kriminalisté případ od počátku kvalifikovali jako pokus o dvojnásobnou vraždu, protože obviněný věděl, že v chatce jsou lidé.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Šafaříkova ul., Praha 2

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

