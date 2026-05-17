O názvu rozhodli lidé z obou stran hranice. Nejprve prostřednictvím formuláře obyvatelé zasílali návrhy. Vedení obou měst pak vybrala pětici finalistů, a to Lávka naděje, Sousedská lávka, Lávka Olzanka, Lávka bez hranic a Lávka nad Olzou.
A pak opět veřejnost rozhodla o konečném vítězi. Do hlasování se zapojilo dokonce třicet tisíc lidí. „Nakonec zvítězil název Sousedská lávka, pro kterou hlasovalo 62,9 procenta účastníků,“ informovala mluvčí Karviné Monika Danková.
Vítězné pojmenování vymyslela a zaslala jako první Martina Púšová. „Název Sousedská lávka podle mě vystihuje nejen spojení dvou břehů, ale i blízkost lidí na obou stranách hranice,“ řekla autorka při přijetí na karvinském magistrátu.
Provoz na lávce začne 6. června
Podle karvinského náměstka Andrzeje Bizoně má lávka kromě praktického významu i symbolizovat dobré sousedské vztahy mezi Českem a Polskem. „I velký zájem veřejnosti o výběr názvu ukazuje, že lidem na tomto místě záleží,“ konstatoval náměstek.
Podobně hovořil i starosta polského Hažlachu Grzegorz Sikorski. „Těší mě, že společný projekt získal název, který v sobě nese pozitivní emoci a myšlenku sousedství.“
Lávka dlouhá necelých sedmdesát metrů a široká 4,7 metru bude slavnostně otevřena v sobotu 6. června ve čtrnáct hodin.
Přemostění naváže na cyklostezky na obou stranách hranice. Na nákladech přes 47 milionů korun se osmdesáti procenty podílí evropská dotace, zbytek hradí Karviná a Hažlach.
13. září 2025