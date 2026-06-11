Soutěž Beethovenův Hradec nabídne v Ostravě finále s filharmonií

Autor: ČTK
  14:28aktualizováno  14:28
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Do Opavy se sjede 36 mladých violistů ze 13 zemí Evropy, Asie a Ameriky, kteří se tam zúčastní 61. ročníku Mezinárodní interpretační soutěže Beethovenův Hradec. Jedna z nejstarších hudebních soutěží svého druhu ve střední Evropě se uskuteční od 15. do 19. června a letošní ročník je věnován právě hře na violu. ČTK to dnes za pořadatele řekla Stanislava Lohinová. Ve finále nejlepší soutěžící doprovodí Janáčkova filharmonie Ostrava.

Soutěžící budou reprezentovat 13 zemí včetně České republiky, Německa, Polska, Itálie, Španělska, Jižní Koreje, Číny či Spojených států amerických. Jejich výkony bude hodnotit mezinárodní porota vedená německým violistou a pedagogem Andreasem Willwohlem.

Beethovenův Hradec zahájí v pondělí 15. června koncert v opavském Minoritském klášteře, na němž vystoupí violistka Sara Kimová s klavíristou Radimem Pančochou. První dvě soutěžní kola se uskuteční 16. a 17. června v Opavě. Finále je naplánováno na 19. června do ostravského Kina Vesmír, kde finalisté vystoupí za doprovodu Janáčkovy filharmonie Ostrava pod taktovkou dirigenta Maroše Potokára.

Soutěžící se utkají o ceny v celkové hodnotě 140.000 korun, přičemž vítěz získá 80.000 korun. Organizátory akce jsou spolek Beethovenův Hradec a Základní umělecká škola Opava. Pořadatelé uvádějí, že soutěž dlouhodobě podporuje mladé hudební talenty a přispívá k rozvoji interpretačního umění i k propagaci Opavy jako významného kulturního centra regionu.

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