Soutěžní festival dětského divadla Ostravská lokálka nabídne šest souborů

Soutěžní festival dětského divadla Ostravská lokálka letos nabídne vystoupení šesti souborů i vzpomínku na zesnulého loutkáře a bývalého ředitele Divadla loutek Ostrava Tomáše Volkmera, který zemřel v lednu. ČTK to dnes řekla mluvčí divadla loutek Lucie Blažek Mičková. Právě divadlo akci pořádá ve spolupráci se spolkem Theatr ludem. Soutěžní přehlídka se uskuteční 10. a 11. dubna. Nejlepší představení si zajistí účast na celostátní soutěži dětského divadla Dětská scéna.
"Letos slavíme výjimečný jubilejní desátý ročník Ostravské lokálky v Divadle loutek Ostrava. Za tu dobu se nám podařilo posílit povědomí o dětském divadle i v národním kontextu. Tím, že jsme dětským souborům nabídli profesionální divadelní podmínky s profesionálními techniky, osvětlovači a zvukaři, tak si dětské soubory příležitosti hrát u nás velmi cení, rády na přehlídce hrají a patřičně si to užívají," dodala za pořadatele Hana Volkmerová.
Kromě jedné nominace na celostátní přehlídku Dětská scéna může porota udělit i doporučení na postup do celostátního kola. Novinkou tohoto ročníku je Cena výjimečnosti Tomáše Volkmera, kterou mohou porotci udělit za jakýkoli výjimečný počin souboru, jednotlivci nebo vedoucímu dětského kolektivu.
Ostravský výtvarník, loutkář a bývalý ředitel ostravského divadla loutek Volkmer stál u zrodu Ostravské lokálky, před několika lety přemístil přehlídku do prostor profesionálního divadla a zároveň působil jako její dlouholetý porotce. Jeho nedožitým 65. narozeninám bude věnován i páteční večer. Pořadatelé chystají vzpomínkový koncert cimbalisty, skladatele a improvizátora Daniela Skály spojený s malbou a pohybem.
Program pořadatelé doplní o doprovodné aktivity. Diváci uvidí představení Changgwi Anny Bernardové, chystá se i pohybový workshop s lektorkou DLO a členkou divadla Bílá holubice Andreou Morysovou, improvizačně hlasový workshop s improvizátorkou Janou Vozárikovou a v sobotu workshop tvorby pop-upových knih s výtvarnicí a scénografkou Martou Hájek. Součástí přehlídky jsou také debaty s odbornými porotci.