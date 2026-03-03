Prozaik Ota Filip má pamětní desku, v Ostravě ji odhalila jeho dcera

„Jedná se o nenahraditelný román pro regionální, českou i evropskou literaturu,“ řekla při slavnostním odhalení pamětní desky literární historička Iva Málková.
Prvotinu tehdy neznámého dělníka z Valašska s pošramoceným kádrovým profilem vydalo v době politického uvolnění druhé poloviny šedesátých let ostravské nakladatelství Profil.
Zástupci města Ostravy tehdy Filipovi za dílo udělili literární cenu a v Profilu získal místo redaktora.
Po invazi sovětských vojsk v roce 1968 se stal politicky nepohodlným, za údajné podvracení republiky skončil ve vězení a v roce 1974 byl donucen se s rodinou vystěhovat do Německa.
Po úspěšné dráze spisovatele a publicisty zemřel v roce 2018 v městečku v bavorských Alpách.
Na slavnost odhalení jeho pamětní desky přijela z německého Düsseldorfu jeho dcera Hana Filip, která ji odhalila s náměstkyní primátora Lucií Baránkovou Vilamovou. „Jsem vděčná všem, kteří se na vzniku desky podíleli,“ řekla.
Hana Filip na místě přečetla úryvek z Cesty ke hřbitovu popisující pestrou společnost kolem kavárenských stolků v meziválečné Ostravě.
K dalším zásadním dílům vztahujícím se k jeho ostravské etapě života patří román Nanebevstoupení Lojzka Lapáčka ze Slezské Ostravy, jeho Sedmý životopis a Osmý čili nedokončený životopis.
„Je zřejmé, že Ostrava, tak jak ji v mnohoznačnosti národnostní, ideologické, jazykové i duchovní pojal Ota Filip, už neexistuje, zůstává ale v jeho jedinečném díle,“ zdůraznila Málková.
Ostravané v roce 2024 posmrtně udělili Cenu města Ostravy. Autorem dvojdílné pamětní desky je sochař Petr Szyroki.